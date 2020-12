Blue: reunion del gruppo nel 2021 per il 20° anniversario della band

La notizia che tutti i fan più nostalgici stavamo aspettando è finalmente arrivata. I Blue, storica boy band diventata molto celebre nei primi anni 2000, sta per tornare con nuova musica. La conferma dell’arrivo di una reunion, prevista per il 2021, è giunta sulle pagine del The Sun direttamente da uno dei membri fondatori, Duncan James!

Blue: reunion della band per il ventennale del 2021, ecco cosa sappiamo

I Blue, formatisi ufficialmente nel 2001, sono fermi musicalmente da ben 5 anni.

Risale infatti al 2015 il loro ultimo album, intitolato Colours. Da ormai diverso tempo, tuttavia, dei ragazzi non abbiamo più sentito parlare. Ognuno di loro si è infatti dedicato alle rispettive carriere soliste, ma qualcosa starebbe finalmente per cambiare.

Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa, questi i 4 membri del gruppo, avrebbero infatti in serbo per noi una reunion nel 2021. Il ritorno sulle scene come band sarebbe il regalo perfetto per i fan, che sperano che il prossimo anno si possa tornare ad una certa normalità anche per i live alla luce del vaccino anti Covid-19.

Ecco quello che Duncan James ha raccontato in anteprima al The Sun:

Da tempo pianifichiamo di fare qualcosa per il ventesimo anniversario. Purtroppo a causa del lockdown ci è stato difficile rivederci tutti insieme. Non è stato facile. Sì, ci potrebe davvero essere qualcosa di importante in arrivo, visto che siamo ancora ottimi amici.

Un insider vicino alla band al The Sun ha in parallelo raccontato:

I ragazzi sono fieri di aver superato questo test temporale. Molte delle loro canzoni passano ancora in radio e vanno fortissimo. Il ventesimo anniversario non è qualcosa che potrebbero lasciar passare senza organizzare qualcosa di grosso. Sanno perfettamente di avere ancora un fanbase molto forte, quindi mi sento fiducioso nel potervi dire che ci saranno grosse sorprese per i fan dei Blue nel 2021.

Il The Sun per ora fa riferimento ad un vero e proprio reunion tour. Dobbiamo ora capire se e quanto tutto questo sarà fattibile e se ci potremo aspettare anche nuovi brani inediti.