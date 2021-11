Le Little Mix parlano dei rumors sulla fine della band

Per la prima volta le Little Mix parlano dei rumors che circolano da un po’ su una loro possibile rottura, anche a seguito dell’addio di Jesy Nelson. Rumors che si sono fatti sempre più insistenti anche a causa dell’imminente arrivo del Greatest Hits celebrativo dei 10 anni, oltre che al brano Between Us che aveva un po’ insospettito tutti.

Non occorre preoccuparsi però secondo Jade, Perrie e Leigh-Anne. Le tre ragazze, infatti, non avrebbero alcuna intenzione di chiudere il capitolo LM tanto presto. La girl band ha dichiarato di immaginarsi insieme almeno fino al 2031, anno in cui compierebbero 20 anni insieme.

Mi piace pensare che tra 10 anni saremo ancora lì. Faremo un tour, concerti e ancora musica. Spero che tra 20 anni ci sia un bellissimo documentario su quanto siamo favolose. – ha dichiarato Jade al Daily Mail.

Quindi, almeno per il momento sembrano esserci speranze per il futuro e la loro canzone non va intesa come un addio dalle scene. Magari dopo il loro tour nel 2022 potrebbero prendersi una pausa un po’ più lunga anche per stare con la famiglia, dato che Perrie e Leigh-Anne sono da poco diventate mamme!

Niente carriera da soliste per il momento o se non come side project, anche se loro non hanno mai espresso la necessità di spiccare il volo da sole.

Cosa ne pensate delle parole delle Little Mix?