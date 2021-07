Justin Bieber: il messaggio per Simone Biles dopo il ritiro dalle Olimpiadi

Justin Bieber ha scritto un messaggio molto sentito per sostenere Simone Biles dopo l’addio dell’atleta dalle Olimpiadi, dimostrando di comprendere perfettamente le sue ragioni.

“Nessuno capirà mai le pressioni che affronti! So che non ci conosciamo ma sono così orgoglioso della decisione di ritirarti. È semplice capire cosa significa guadagnare il mondo intero ma rinunciare alla tua anima. A volte i nostri no sono più potenti dei nostri sì. Quando ciò che normalmente ami inizia a rubarti la gioia è importante fare un passo indietro per valutare il perché. La gente pensava che fossi pazzo per non aver terminato il tour, ma è stata la cosa migliore che avrei potuto fare per la mia salute mentale!! Così orgoglioso di te Simone Biles“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)

“A volte mi sento davvero come se avessi il peso del mondo sulle spalle. Le Olimpiadi non sono uno scherzo. L’amore e il supporto che mi avete dato mi ha fatto realizzare che valgo più dei miei successi e della mia ginnastica. Una cosa in cui non avevo mai creduto prima” ha scritto Simone Biles su Instagram, raccontando la pressione avvertita alle Olimpiadi di Tokyo.

Justin Bieber è tornato con della nuova musica agli inizi di luglio per un featuring con il giovane artista australiano The Kid Laroi con cui ha pubblicato il singolo Stay. Ma prima ancora di questa collaborazione, era reduce dalla pubblicazione di Peaches, estratto dall’album Justice.

L’ultimo anno si sta rivelando dunque ricchissimo di soddisfazioni per il cantante canadese. A quanto pare la pausa forzata nel 2020 ha permesso a Justin Bieber di tornare più determinato di prima e di immedesimarsi perfettamente nella storia della ginnasta Simone. Cosa ne pensate del suo post per supportare la giovane atleta in questa scelta difficile?