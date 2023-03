I rossetti di Daisy Jones nella serie Daisy Jones and the Six

Oggi su Amazon Prime Video fanno il loro debutto gli ultimi due episodi di Daisy Jones and The Six. La serie tratta dal romanzo di Taylor Jenkins Reid ha conquistato lettori e non solo, tanto che alcuni stanno già ipotizzando gli scenari di una nuova stagione. A catturare gli spettatori sono stati i look in pieno stile anni ’70 delle attrici. Il make-up e le acconciature sono stati studiati nei minimi dettagli dalle responsabili del reparto trucco e parrucco. I rossetti di Daisy stanno letteralmente andato a ruba in America. Ecco quali sono stati i rossetti scelti dalla make-up artist della serie.

I rossetti di Daisy Jones (Riley Keough)

Rebecca Wachtel, la make-up artist ufficiale della serie, ha utilizzato il trucco come potente strumento narrativo. Ad attirare la nostra attenzione è stato il make-up della protagonista, Daisy.

Nei primi anni ’70 Daisy è spensierata, giovanissima e lascia comunicare la sua bellezza naturale; così sono stati applicati sull’attrice una diversa combinazione di lucidalabbra. Questi sono due dei prodotti svelati dalla make-up artist della serie: LIME CRIME WET CHERRY LIP GLOSS IN ‘EXTRA POPPIN’ e EVANHEALY GLOW BALM IN ‘LUNA’

Successivamente la make-up artist ha scelto di passare ai rossetti, in particolare alle matite labbra e le prescelte sono state due matite di Mac. L’obbiettivo era quello di rappresentare il cambiamento di Daisy da aspirate cantante a rock star.

Quando Daisy inizia ad avere successo cambia il colore del suo rossetto. Passa da toni nude dei lucidalabbra al rosso delle matite di Mac. Durante la scena in cui Daisy indossa l’iconico ombretto blu così come per lo show di Chicago su Daisy è stata applicata la matita di Mac nella tonalità Brick affiancata da un rossetto rosso personalizzato della Bobbi Brown Pro Lip Palette, al momento sold out. Durante la le interviste ambientate negli anni ’90, invece, Daisy indossa la matita di Mac nella tonalità Chicory. Ha un tono più marroncio e nude e rappresenta un ritorno alle origini ma con la maturità che ha acquisto nel tempo.

Vi è piaciuto il look di Daisy nella serie Amazon Prime?

