Daisy Jones and The Six, la serie firmata Amazon Prime Video e Hello Sunshine è giunta alla sua conclusione lo scorso venerdì. Lo show tratto dal romanzo di Taylor Jenkins Reid ha fatto il suo esordio sulla piattaforma streaming di Amazon il 3 marzo e, con il rilascio settimanale dei vari capitolo, ha concluso la distribuzione dei vari episodi solo il 24 marzo conquistando lettori e non solo. La serie è stata creata e prodotta per essere una miniserie, come tale composta da una sola stagione, ma siamo sicuri che le avventure di Daisy finiranno così? Daisy Jones and the Six avrà una seconda stagione?

Daisy Jones and the Six avrà una seconda stagione?

Showrunner e cast della serie si sono espressi sulla possibilità di proseguire lo show con una seconda stagione o con una serie spin-off, senza però sbilanciarsi troppo. Il finale di Daisy Jones and The Six combacia perfettamente con la conclusione del romanzo di Taylor Jenkins Reid, quindi una base letteraria per la prosecuzione dello show non ci sarebbe. Questo però non impedirebbe Amazon ed Hello Sunshine di creare un sequel dedicato magari alla reunion della band o una serie spin-off.

Se avete prestato attenzione, verso il finale dell’ultimo capitolo dello show il manager della band (Rod Reyes interpretato da Timothy Olyphant) afferma che dopo essersi occupato dei The Six ha collaborato con altre band ma ha specificato “questo è materiale per un’altra storia“. Ovviamente non è una battuta inserita tanto per ma un chiaro riferimento metacinematografico che strizza l’occhio allo spettatore.

In tanti però sospettano di una potenziale stagione sequel della serie dedicata alla reunion della band. Anche in questo caso si tratterebbe di una storia completamente inedita.

I due showrunner della serie, Scott Neustadter e Will Graham, hanno espressamente dichiarato: “Penso che sarebbe fantastico avere una seconda stagione di Daisy Jones and The Six. Se le persone sono interessate a questa storia e a queste persone, forse avremmo l’opportunità per farla. Lasciamo la porta aperta. Perché no? Se le persone apprezzano quello che fai e vogliono di più, allora non è un cattivo problema. Abbiamo avuto un’esperienza fantastica durante la lavorazione dello show. La domanda però andrebbe fatta a Taylor Jenkins Reid, l’autrice del romanzo. Se lei fosse disposta a creare un’altra storia per questi e se avessimo l’opportunità di trasporla, penso che tutti coloro che hanno lavorato alla prima stagione tornerebbero subito“

Al momento non sappiamo se Daisy Jones and The Six verrà rinnovata per una nuova stagione, possiamo solo constatare il successo dello show e le insistenti richieste dei fan di vedere come le avventure dei loro personaggi del cuore saranno in grado di evolversi.

A voi piacerebbe vedere una seconda stagione di Daisy Jones and The Six?