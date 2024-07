House of the Dragon 2: la storia di Vhagar e Meleys

Il finale del quarto episodio di House of the Dragon 2 è ancora più triste di quello che sembra, e la colpa è dei draghi. O meglio dei loro precedenti cavalieri. Tranquilli vi spieghiamo tutto quello che dovete sapere sul finale del capitolo 4 di HOTD 2.

House of the Dragon 2: ecco il passato di Vhagar e Meleys

Vaghar contro Meleys. Aemond contro Rheanys. Lo scontro in realtà nasconde molto di più di quello che abbiamo visto sullo schermo. Sapete chi erano i precedenti cavalieri dei due draghi?

Partiamo da Vhagar, calvato in origine dal Principe Baelon il padre di Viserys e Daemon. Meleys prima veniva cavalcata da Alyssa la madre di Viserys e Daemon ed i draghi hanno trascorso anni ed anni assieme, volando fianco a fianco perchè la coppia inseparabile.

Peccato che ora questi due draghi si siano dovuti affrontare e uno non ci sia piu.

L’aspetto più tragico della vicenda è Vhagar dopo Baelon è stato cavalcato da Laena la figlia di Rhaenys. La figlia la cui perdita Rhaenys non è mai riuscita ad affrontare, ed in questa battaglia Rhaenys ha cercato di eliminare il drago che inevitabilmente le ricordava sua figlia. Il che è tragico e straziante. Se avete prestato attenzione alla battaglia vi sarete accorti che infatti Rhaenys non pronuncia mai la parola Dracarys, sia per quanto detto prima che perché teme la maledizione che potrebbe innescarsi nel caso in cui uccidesse un suo famigliare.

Tutto questo non è straziante solo dalla prospettiva degli umani ma anche era quella dei draghi che prima erano alleati ed ora non lo sono più ma anzi si scontrano l’uno contro l’altro.

A voi è piaciuta la battaglia di Riposo del Corvo?

Il prossimo episodio vi aspetta su Sky ed in streaming solo su Now dal 15 luglio.

