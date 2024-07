Federico Baroni: la versione deluxe dell’album Blackout

A poche settimane dall’uscita del suo ultimo album BLACKOUT, disponibile da venerdì 24 maggio, il cantautore Federico Baroni, tra i primi e più seguiti busker in Italia, pubblica una deluxe version del disco con cinque bonus track riarrangiate live in full band, che usciranno a cadenza settimanale ogni venerdì dal 5 luglio al 2 agosto.

La pubblicazione delle tracce, su Spotify e su tutti i digital store, andrà quindi ad impreziosire, di settimana in settimana, il progetto discografico. Cinque nuovi tasselli che completeranno il puzzle definitivo di BLACKOUT, svelandone finalmente il disegno definitivo.

Le live session, registrate e mixate nello storico studio del vincitore del Premio Grammy Tommaso Colliva, avranno come obiettivo quello di valorizzare la musica dal vivo e rimettere al centro l’artista e, soprattutto, i musicisti.

La prima di queste live session, disponibile da venerdì 5 luglio, è quella di PSYCHO LOVE, un brano dalle sonorità R&B che ha come tema quello dell’amore tossico, vissuto in maniera maniacale e possessiva, nel quale Federico mostra tutte le sfumature della sua voce unendole al sound inconfondibile dei Planet Butter.

Fuori venerdì 12 luglio, invece, la live session di Jackpot, la seconda bonus track. Un brano energico dalle sonorità funky, scritto nel post-lockdown per comunicare la voglia di un ritorno alla normalità e al senso di libertà del quale ognuno di noi ha bisogno.

Ascolta qui l’album

La biografia di Federico Baroni

Classe ‘93, è un artista romagnolo che nasce e cresce a Rimini fino ai 18 anni e si avvicina alla musica nel 2013, grazie a un viaggio di due mesi in Inghilterra, durante il quale scopre un ancora poco conosciuto Ed Sheeran.

Grazie a lui si innamora della musica di strada e del suo modo di renderla unica con l’utilizzo della loop station, che insieme alla sua inseparabile chitarra diventa l’elemento riconoscibile di Federico.

Nel 2016 torna in Italia e inizia a suonare ogni weekend in Via del Corso a Roma. Carica i primi video su YouTube e viene subito notato dalla redazione di X Factor, a cui partecipa arrivando alla fase dei Bootcamp, per poi per entrare nel 2018 nella scuola di Amici.

Una volta uscito dal programma, inizia il vero e proprio percorso artistico di Federico, che fa uscire il suo primissimo singolo Spiegami.

Segue la firma con Artist First e poi con Warner Music Italia con cui pubblica Chilometri, la dedica all’amico Michele Merlo, brano scritto insieme alla preziosa firma di RAIGE, che diventerà il brano più importante della carriera.

Dopo le tante esperienze musicali e di vita, Federico Baroni torna dunque con il suo nuovo disco BLACKOUT, un progetto ambizioso che l’artista ha avuto già modo di anticipare sul palco del Progetto X e sul palco del Plug Mi.