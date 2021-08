Kaiser Karl: Disney+ produrrà una serie biopic su Karl Lagerfeld

Disney+ ha annunciato una nuova serie tv, si tratta di Kaiser Karl: biopic sull’enigmatico e visionario stilista Karl Lagerfeld.

La serie

La serie, composta da sei episodi, sarà girata in Francia e prodotta dalla parigina Gaumont (Lupin). È basata sull’omonima biografia di Raphaëlle Bacqué che è coinvolto nella scrittura della serie insieme agli sceneggiatori Isaure Pisani-Ferry (Vampiri, Ganglands) e Jennifer Have (Unfaithful, The red band society). Ulteriori dettagli sulla produzione e sul casting saranno annunciati nei prossimi mesi.

Kaiser Karl è la prima serie drama incentrata su questa figura iconica. La storia inizia durante l’estate del 1972 e ripercorre le tappe del lavoro di Lagerfeld per diventare il successore di Coco Chanel, morta l’anno precedente, e lo stilista francese di maggior successo in un periodo in cui Yves Saint Laurent era la più grande personalità della moda. La rivalità tra Lagerfeld e Pierre Bergé (compagno di Yves Saint Laurent) così come la storia d’amore di Lagerfeld con Jacques de Bascher saranno tematiche altrettanto centrali nella serie.

Oltre a essere una serie storica, Kaiser Karl si addentrerà nel mondo di Lagerfeld e nella sua personalità – un personaggio che, pur essendo molto famoso, coltivava e manteneva un’aria di intenso mistero. Farà luce sulle case di moda di lusso degli anni ‘70 e su come Lagerfeld abbia costruito il suo brand personale unico e talvolta controverso in un mondo in cui le apparenze sono tutto.

Queste le parole di Jan Koeppen, President, The Walt Disney Company EMEA:

Disney+ ci ha dato l’opportunità di raccontare storie europee a un pubblico internazionale. Abbiamo una lista di titoli europei incredibilmente varia ed entusiasmante, e Kaiser Karl è un esempio del tipo di storie che vogliamo raccontare. Riteniamo inoltre che la storia di Lagerfeld non sia stata davvero valorizzata fino ad ora e non vediamo l’ora di condividerla con il nostro pubblico di Disney+.

Kaiser Karl si aggiunge ai 16 progetti europei precedentemente annunciati, come parte dell’impegno di Disney nelle produzioni europee.