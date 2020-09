Harry e Meghan: iniziano le riprese del reality show per Netflix

Tuttavia, non è per ora chiaro se la troupe avrà accesso anche all’abitazione da 15 milioni di dollari che Harry e Meghan hanno acquistato a Santa Barbara.

La rivista Sun ha svelato che i duchi di Sussex, Harry e Meghan , che ormai si sono trasferiti stabilmente in California, verranno seguiti per tre mesi dalle telecamere e che il programma sarà trasmesso già l’anno prossimo. Come è facile immaginare, dunque, si tratta di un reality show quasi interamente incentrato sulla vita della coppia.

L’obiettivo principale del programma è documentare in diretta le attività filantropiche e di beneficenza dei Sussex. Secondo il Corriere, Netflix ha pagato un sostanzioso assegno stipulando per un contratto da 150 milioni di dollari.

Questo potrebbe significare che ha l’intenzione di capitalizzare il marchio reale e che non si accontenterà di averli semplicemente dentro le quinte. Ciò potrebbe comportare inoltre che lo stile del reality show di Harry e Meghan sarà abbastanza simile a quello di altri popolari reality, di cui Al passo con i Kardashian è sicuramente l’esempio più rappresentativo, come ipotizza la testata giornalistica.

Come vi abbiamo anticipato qui, Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fondato una società di produzione ancora senza nome e hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix. Il contratto li pagherà per realizzare documentari, docu-serie, lungometraggi, sceneggiati e programmi per bambini. E a quanto pare il primo di questi programmi sarà proprio il reality show in cui Harry Meghan racconteranno loro stessi. Ecco l’annuncio: