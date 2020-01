Harry e Meghan lasciano la Famiglia Reale: i meme più divertenti del web

Ieri sera il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato a sorpresa la decisione di dimettersi come membri “senior” della Famiglia Reale inglese. Questo significa che, continuando ovviamente a mantenere il titolo, non riceveranno più uno stipendio da Reali e dovranno lavorare meno per la Regina.

Per quanto sorprendente, la decisione di Harry e Meghan non è stata del tutto sconvolgente. I due duchi da mesi condividono il loro disagio riguardo il rapporto con i media e l’esposizione critica e costante; tutto è diventato più pesante ed evidente dopo la nascita del figlio Archie, tanto che la giovane coppia ha scelto di passare il Natale in Canada e non con il resto della Famiglia Reale in Inghilterra.

La reazione del web all’annuncio di Harry e Meghan:

La dichiarazione ufficiale dei Duchi del Sussex ha subito scatenato la reazione del web e dobbiamo confessarvi che alcuni meme sono davvero imperdibili.

“Le attrici si frequentano ma non si sposano!!!” Semi cit.

Kate dopo aver saputo che Meghan si è tolta dai maroni #HarryandMeghan pic.twitter.com/4cH3rQDgVV — Laura Lau (@Lau7900) January 9, 2020

Gli sceneggiatori di #TheCrown quando hanno saputo del “divorzio” di Harry&Meghan dalla famiglia reale: pic.twitter.com/UCceNQ0ozC — caff_tv (@caff_tv) January 8, 2020

#HarryandMeghan

Il piccolo Archie al compimento del diciottesimo anno di età che arriva a Buckingham Palace per riprendersi tutto quello che è suo pic.twitter.com/7eWmLRyuYB — Manu 🌷 (@panelelasalame) January 8, 2020

Harry e Meghan rinunciano allo status di reali per essere più liberi con le finanze La regina: #HarryandMeghan pic.twitter.com/bdqNFTdhvr — chià ❄️ (@itsmwengo) January 9, 2020

#HarryandMeghan saranno liberi dagli oneri reali, ma continueranno a mantenere il titolo, i soldi, i possedimenti e per di più potranno fare la vita Hollywoodiana che Meghan non è riuscita a guadagnarsi da sé, ma che sognava da una vita… pic.twitter.com/oaQOWq6PvH — Lucr (@LuBlue94) January 9, 2020

#HarryandMeghan si allontanano dalla famiglia reale.

Io così, anche se ho più esami che anni da vivere pic.twitter.com/A5H7qo1o6B — Poteva andare peggio (@cisiaccontenta) January 9, 2020