Green Pass: come ottenere la certificazione verde sul cellulare

Il Consiglio dei Ministri ha definito il nuovo decreto sul Green Pass che dal 6 agosto è obbligatorio per alcune attività al chiuso.

Certificazione verde Covid-19 o Green Pass, cos’è:

Il Green Pass è un documento con un QR code, gratuito, scritto sia nella lingua nazionale che in inglese e valido in tutti i Paesi dell’Unione europea. Il documento serve a comprovare una delle seguenti condizioni.

essersi sottoposti alla prima dose vaccinale , il certificato è rilasciato entro 15 giorni dall’iniezione ed ha validità fino alla dose successiva essersi sottoposti alla seconda dose o a una dose unica per pregressa infezione. Il documento sarà generato entro i due giorni dalla somministrazione e sarà valido per 9 mesi essersi sottoposti al vaccino monodose . Il green pass sarà generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà una validità di 9 mesi essere guariti dall’infezione . Il documento è emesso entro il giorno seguente alla dimissione o alla data di fine isolamento ed è valido per 6 mesi aver effettuato un test molecolare o un test antigenico rapido con risultato negativo al virus. I l certificato viene generato in poche ore dal prelievo ed è valido per 48 ore



Da oggi in Italia 🇮🇹 per accedere a molte attività al chiuso è necessaria la #CertificazioneVerdeCovid19.

Come ottenerla:

– Vaccinazione (da 15gg dopo la 1a dose)

– Tampone con esito negativo entro 48h

– Guarigione da #Covid19 entro 6 mesi Scaricala da https://t.co/FEmtdINxUY pic.twitter.com/UaRFcZbrhA — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) August 6, 2021

Green Pass, ecco come ottenerlo sul cellulare

Una volta ricevuto via sms o email il codice (AUTHCODE) per avvenuta vaccinazione, test negativo o guarigione, inviato dal Ministero della Salute, sono tre le modalità con cui puoi scaricare la Certificazione verde.

sulla Piattaforma Nazionale dei Certificati Digitali COVID-19, DGC , tramite tessera sanitaria o identità digitale

, tramite tessera sanitaria o identità digitale tramite l’app Immuni, oppure l’app Io, (la seconda se si è in possesso d’identità digitale o della carta d’identità elettronica)

presto anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale

Una volta salvata l’attestazione sul cellulare, per accedere ai luoghi al chiuso in cui è richiesto il Green Pass, gli operatori preposti al controllo inquadreranno il QR code attraverso un’app dedicata.

E chi non dispone di strumenti digitali? Potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.