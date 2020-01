Grammy 2020: il video dell’esibizione dei BTS e Lil’ Nas X

Fra i tanti, tantissimi ospiti della cerimonia dei Grammy 2020 c’è stato spazio anche per i BTS! Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V e Jungkook sono saliti sul palco, come vi avevamo anticipato qui, in compagnia del rapper Lil Nas X.

I BTS, che purtroppo ai Grammy 2020 non sono stati nominati in alcuna categoria, hanno affiancato il giovane e promettente artista nel corso dell’esibizione di Old Town Road. Il pezzo, come saprete, è stato il brano più venduto al mondo nel 2019 e ha battuto qualunque record di vendita, particolarmente negli USA.

Il brano, vi ricordiamo, è stato uno dei nominati in una delle categorie più importanti della serata, quella di Record of the year. La band koreana è stata inclusa nel pezzo, come vi avevamo raccontato nel nostro podcast, con un remix di RM.

I BTS, in ogni caso, non sono stati gli unici ospiti di Lil Nas X sul palco. Insieme a loro, infatti, si sono esibiti anche Billy Ray Cyrus, Diplo e Mason Ramsey. L’esibizione, va detto, è stata molto criticata dalla BTS Army. Erano in molti infatti a pensare che i ragazzi non fossero stati invitati come “leading band” bensì come gruppo di ballerini per l’esibizione di Lil Nas X. La realtà dei fatti, per fortuna, ha smentito le aspettative e zittito qualunque gossip.

Lil Nas X ha fatto cantare e ballare tutti i ragazzi, montati su una sorta di piattaforma rotante che ha poi lasciato spazio anche agli altri performer. Uno spettacolo davvero divertente e senza ombra di dubbio una delle performance più convincenti della serata!

Ciliegina sulla torta, inoltre, è stata la presenza del rapper Nas, che ha chiuso la performance ai Grammy 2020 di Lil Nas X nel migliore dei modi!

Qui sotto trovate il video dell’esibizione dei BTS con Lil Nas X ai Grammy 2020!