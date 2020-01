Demi Lovato è tornata con un nuovo singolo! Anyone, questo il titolo, anticipa la sua nuova era ed è stato presentato per la prima volta allo Staples Center, sul palco dei Grammy Awards 2020. Nonostante si tratti di un nuovo brano questa canzone è stata scritta in realtà prima della sua overdose di due anni fa, quando la cantante ha rischiato la vita nell’estate del 2018.

Ecco la cover del singolo!

Qui per ascoltare l’audio streaming di Anyone di Demi Lovato

Testo

Traduzione

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Demi Lovato, Anyone?

[Intro] Uh, uh [Verse 1] I tried to talk to my pianoI tried to talk to my guitarTalked to my imaginationConfided into alcoholI tried and tried and tried some moreTold secrets ’til my voice was soreTired of empty conversation‘Cause no one hears me anymore [Pre-Chorus] A hundred million storiesAnd a hundred million songsI feel stupid when I singNobody’s listening to meNobody’s listeningI talked to shooting starsBut they always get it wrongI feel stupid when I praySo, why am I praying anyway?If nobody’s listening [Chorus] Any0ne, please send me anyoneLord, is there anyone?I need someoneAny0ne, please send me any0neLord, is there anyone?I need someone [Verse 2] I used to crave the world’s attentionI think I cried too many timesI just need some more affectionAnything to get me by [Pre-Chorus] A hundred million storiesAnd a hundred million songsI feel stupid when I singNobody’s listening to meNobody’s listeningI talked to shooting starsBut they always get it wrongI feel stupid when I prayWhy the fuck am I praying anyway?If nobody’s listening [Chorus] Any0ne, please send me any0neLord, is there anyone?I need someoneAnyone, please send me anyoneOh, Lord, is there anyone?I need someoneOh, anyone, I need any0neOh, anyone, I need someone [Outro] A hundred million storiesAnd a hundred million songsI feel stupid when I singNobody’s listening to meNobody’s listening

uh uh

ho provato a parlare al mio pianoforte

ho provato a parlare alla mia chitarra

ho parlato alla mia immaginazione

mi sono confidata all’alcol

ho provato e provato e provato ancora un po’

ho raccontato segreti fino a che non mi ha fatto male la gola

sono stanca di conversazioni vuote

perché nessuno qui mi ascolta più

cento mila storie

e cento mila canzoni

mi sento stupida quando canto

nessuno mi ascolta

nessuno ascolta

bo parlato ad una stella cadente

ma non ci azzeccano mai

mi sento stupida quando piango

quindi, per che cosa sto ancora pregando?

se nessuno mi ascolta

qualcuno, per favore mandatemi chiunque

Dio, c’è qualcuno?

ho bisogno di qualcuno

qualcuno, per favore mandatemi chiunque

Dio, c’è qualcuno?

una volta cercavo l’attenzione del mondo

penso di aver pianto troppe volte

ho solo bisogno di un po’ di affetto

qualsiasi cosa che mi faccia andare avanti

cento mila storie

e cento mila canzoni

mi sento stupida quando canto

nessuno mi ascolta

nessuno ascolta

bo parlato ad una stella cadente

ma non ci azzeccano mai

mi sento stupida quando piango

quindi, per che c*zz0 sto ancora pregando?

se nessuno mi ascolta

qualcuno, per favore mandatemi chiunque

Dio, c’è qualcuno?

ho bisogno di qualcuno

qualcuno, per favore mandatemi chiunque

Dio, c’è qualcuno?

ho bisogno di qualcuno

oh, chiunque, ho bisogno di chiunque

oh chiunque, ho bisogno di qualcuno

cento mila storie

e cento mila canzoni

mi sento stupida quando canto

nessuno mi ascolta

nessuno ascolta