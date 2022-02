Sanremo 2022: la biografia dei vincitori Mahmood e Blanco

Ecco chi sono Mahmood e Blanco, i due artisti che insieme si sono aggiudicati la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con la canzone intitolata Brividi.

Il primo è uno dei maggiori e più originali esponenti del cantautorato urban pop italiano.

Il secondo è voce tra le più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021.

MAHMOOD – BIOGRAFIA

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. Oltre a essere un artista di fama internazionale, è anche un apprezzato autore.

Ha scritto canzoni per Elodie (Nero Bali, Andromeda), Michele Bravi (Presi Male), Marco Mengoni (Hola – I say) e molti altri, e ha firmato ritornelli per Fabri Fibra (Luna), Gué Pequeno (Doppio Whisky) e Marracash (Non sono Marra).

Animato fin da piccolo da una grande passione per la musica pop, urban e R&B, studia canto, pianoforte e solfeggio. Nel 2016 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Dimentica, classificandosi quarto.

Nel 2018 debutta con il suo primo EP ufficiale, Gioventù Bruciata, seguito dall’omonimo album (certificato disco di platino); nel dicembre del 2018 partecipa a Sanremo Giovani con la title track Gioventù Bruciata (certificata disco d’oro), aggiudicandosi il primo posto, che gli dà diritto a entrare in gara al Festival 2019 tra i big, e anche il premio della critica.

Nel 2019 vince il Festival di Sanremo con il brano Soldi (certificato quadruplo disco di platino) il che lo rende il primo artista in assoluto a vincere sia nella categoria Giovani che in quella Big nello stesso anno.

Diventata immediatamente una hit planetaria, con l’inclusione in oltre 1.400 playlist in tutto il mondo e in oltre 42 classifiche Spotify Top 50 Viral, nell’estate dello stesso anno Soldi infrange la soglia dei 100 milioni di streaming (di cui 39 milioni provenienti dall’estero), diventando la canzone italiana più ascoltata di sempre su Spotify e Apple Music; nel frattempo, il relativo video supera i 100 milioni di views su YouTube.

A maggio 2019 Mahmood rappresenta l’Italia a Tel Aviv nell’ambito dell’Eurovision Song Contest, classificandosi al secondo posto e vincendo il premio Marcel Bezençon per la miglior composizione musicale.

Con 12 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo ha recentemente pubblicato con Mondadori il libro a fumetti Ghettolimpo – Sui Sentieri dell’Anima.

Dopo la vittoria a Sanremo di Mahmood e Blanco, ad aprile 2022 partirà l’atteso tour che porterà Alessandro a esibirsi nelle principali città europee e nei più importanti club italiani.

BLANCO – BIOGRAFIA

BLANCO, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, è un diamante grezzo che in poco più di un anno ha totalizzato 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 28 dischi di platino e 7 dischi d’oro: è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.

Uno stile, il suo, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità autentica, trasparente.

L’immaginario sguaiato e disordinato che circonda Riccardo è fatto di contrasti: da una parte un’attitudine punk, cruda, provocatoria, dall’altra il romanticismo di un giovane ragazzo, vissuto e raccontato senza sovrastrutture e con grande istintività. Si avvicina alla scrittura quasi per caso, dedicando il suo primo brano ad una ragazza come esperimento fine a se stesso, per poi scoprire un talento innato e spontaneo per la musica.

A gennaio 2021 raggiunge il grande pubblico grazie alla collaborazione di successo con Mace e Salmo ne La canzone nostra, singolo che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi/GfK superando i 150 milioni di stream sulle piattaforme. A febbraio 2021 esce Paraocchi a cui segue la collaborazione con Madame nel brano Tutti muiono.

A giugno pubblica insieme a Sfera Ebbasta la hit Mi fai impazzire, brano che si afferma come uno dei grandi successi dell’estate in vetta alle classifiche e certificato dalla Fimi come il secondo singolo più ascoltato nel 2021, con oltre 200 milioni di stream.

Il 10 settembre pubblica per Island Records Blu Celeste, il suo album d’esordio certificato Triplo platino che domina per settimane le classifiche Fimi/GfK dei dischi e dei singoli più venduti in Italia totalizzando oltre 600 milioni di stream sulle piattaforme e consacrandolo come l’artista rivelazione dell’anno.

A novembre collabora con Marracash nel brano Nemesi contenuto nell’album Noi, loro, gli altri.

Conoscevate Mahmood e Blanco prima della vittoria a Sanremo?