Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo: il nuovo trailer

In attesa di andare a vederlo al cinema ecco il nuovo trailer di Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, film d’animazione targato Illumination che segna l’atteso ritorno di Gru e dei suoi mitici mostriciattolo gialli.

Il film narra la storia delle origini di come il più grande super cattivo del mondo ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions, ha forgiato la squadra più cattiva del cinema e ha affrontato la forza criminale più inarrestabile mai esistita.

Il film è diretto da Kyle Balda e vede il ritorno di Max Giusti come doppiatore di Gru e uscirà nei cinema il 18 agosto.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Negli anni ’70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru (il candidato all’Oscar Steve Carell, doppiato in Italiano da Max Giusti) è solo un ragazzo di 12 anni che vive in periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo seminterrato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto, un nuovo Minion con l’apparecchio ai denti e un disperato bisogno di compiacere, questa famiglia inaspettata unisce le forze. Insieme costruiscono il loro primo covo, progettano le loro prime armi e si sforzano di portare a termine le loro prime missioni.

Quando il famigerato super gruppo di cattivi, I Malefici 6, spodesta il loro leader, il leggendario lottatore Wild Knuckles (il vincitore dell’Oscar Alan Arkin), Gru, il loro fan più devoto, si candida per diventare un nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 non rimangono colpiti dal piccolo, aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia (e li fa infuriare) e si ritrova improvvisamente ad essere il nemico mortale dei più cattivi al mondo. Con Gru in fuga, i Minions tentano di imparare l’arte del kung fu per aiutare Gru che scoprirà che anche i cattivi hanno bisogno di un piccolo aiuto dai loro amici.

Con le scene d’azione più spettacolari nella storia di Illumination e caratterizzato dall’umorismo sovversivo del franchise, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo è interpretato da un nuovo cast stellare di voci originali, tra cui le voci de I Magnifici 6: Taraji P. Henson nei panni della leader fredda e sicura di sé Belle Bottom, la cui la cintura a catena funge anche da mazza letale; Jean-Claude Van Damme nei panni del nichilista Jean Clawed, armato (letteralmente) di un gigantesco artiglio robotico; Lucy Lawless nei panni di Nunchuck, il cui tradizionale abito da suora nasconde i suoi micidiali nunchaku; Dolph Lundgren nei panni del campione svedese di pattini a rotelle Svengeance, che dispensa calci rotanti ai suoi nemici con i suoi pattini chiodati; e Danny Trejo nei panni di Stronghold, le cui gigantesche mani di ferro sono sia una minaccia per gli altri che un peso per lui.

Il film è interpretato anche da Russell Brand nei panni del giovane Dottor Nefario, un’aspirante scienziato pazzo, Michelle Yeoh nei panni di Master Chow, un’agopunturista molto abile nel kung fu e la vincitrice dell’Oscar Julie Andrews nei panni dell’ egocentrica ed esasperante madre di Gru.