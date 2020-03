Ermal Meta – Finirà bene: testo e significato della canzone

Ieri, domenica 8 marzo, Ermal Meta ha pubblicato una sorpresa per i suoi fan. Si tratta di una canzone che farà parte del suo prossimo album e che si intitola Finirà bene. Un’anteprima che il cantautore d’origine albanese ha voluto condividere senza tralasciare l’invito alla prudenza e al rispetto delle misure di sicurezza che sono assolutamente necessarie per contenere e contrastare il più possibile la diffusione del Coronavirus.

Naturalmente, Ermal Meta non prevedeva di pubblicare la canzone in questa modalità e in questo momento (essendo stata scritta prima dell’emergenza). Ma il suo significato ben si adatta a questa situazione delicata in cui è necessario non solo rigore ma anche una piccola dose d’ottimismo.

“Ciao ragazzi, questa è una mia nuova canzone, s’intitola Finirà bene. Ovviamente non era in previsione di pubblicarla così. Però mi sembrava il modo migliore per dirvi qualcosa, proprio attraverso questa canzone.”

Testo di Finirà Bene di Ermal Meta

Questo non è buio sono solo gallerie

questa pioggia unisce le tue lacrime alle mie

so che pure tu senti la voglia di scappare

o di ritornare

Sai che soli al mondo è impossibile restare

che una rivoluzione pure in due si può iniziare

pensa a quante volte ci facciamo anche del male

ma non ti preoccupare

Finirà bene X5

E non è colpa tua

e non riesci a decidere

se restare o andare via

o lasciare tutto così com’è

e non è colpa mia

e non riesco a decidere

se restare o andare via

ma qualcuno ha bisogno di me

Finirà bene

per te e pure un po’ per me

finirà bene

anche se non ci vuoi credere

finirà bene

per noi che non sappiamo vincere

che non sappiamo vincere

Finirà bene

per te che cresci figli da solo

finirà bene

per te che ogni porta diventa un muro

Finirà bene

lo so

ti giuro

finirà bene X8