Elite 7: Annita entra nel cast della serie spagnola

Altra aggiunta nel cast di Elite 7, la cantante brasiliana Annita si unisce al cast della serie per la nuova stagione in arrivo. A dare la notizia sono i canali social di Elite e della cantante. Con un post in collaborazione, Netflix e l’artista brasiliana annunciano l’ingresso del nuovo personaggio nella scuola più pericolosa di tutta la Spagna, Las Encinas. Ancora non sappiamo quando la nuova stagione di Elite debutterà sulla piattaforma streaming dalla grande N. Vi teniamo aggiornati.

Ecco il post ufficiale di Netflix:

Il cast di Elite 7

Nel cast della nuova stagione di Elite si aggiungo al cast anche: Mirela Balic, Fernando Lindez, Ivan Mendes, Nadia Al Saidi, Gleb Abrosimov, Alejandro Albarracín e Mirabel Verdù. Dovrebbe tornare anche Omar Ayuso nei panni di Omar. Cosi come dovremo rivedere anche: Valentina Zenere (Isadora), André Lamoglia (Ivan), Adam Nourou (Bilal), Carmen Arrufat (Sara), Álvaro de Juana (Didac), Ana Bokesa (Rocio), Alex Pastrana (Raul) e Ander Puig (Nico).

Ad essi si è recentemente aggiunto Leo Sbaraglia che vestirà i panni del padre di Isadora (Valentina Zenere) in Elite 7.