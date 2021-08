RTL Power Hits Estate 2021: tutti gli ospiti in scaletta

Questa sera verrà finalmente decretato il tormentone dell’estate 2021. In diretta dall’Arena di Verona andrà in onda, a partire dalle 20.30, RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021.

Si parte con due super ospiti dal palco di RTL 102.5: Duran Duran, che presenteranno live in anteprima assoluta il loro nuovo singolo, e Luciano Ligabue. Tra gli artisti coinvolti debutta sul prestigioso palco anche Sangiovanni!

La serata sarà presentata, nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, nella prima parte da Angelo Baiguini, Federica Gentile e straordinariamente da Massimo Giletti e, nella seconda parte dedicata alla gara, da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto.

Ecco di seguito tutti gli artisti che si esibiranno sul palco stasera

ACHILLE LAURO, ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ALVARO SOLER, ANA MENA, ANNALISA, BABY K, BLANCO, BOB SINCLAR, BOOMDABASH, CAPAREZZA, CARL BRAVE, CARMEN CONSOLI. COLAPESCE, CRISTIANO MALGIOGLIO, DIMARTINO, DOTAN, DURAN DURAN, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, EVRY, FABIO ROVAZZI. FEDERICO ROSSI, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRED DE PALMA, GIANNI MORANDI, GIUSY FERRERI, GOODBOYS, IRAMA, JAKE LA FURIA. J-AX, KUNGS, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LIGABUE, LOREDANA BERTÈ, MADAME, MAHMOOD, MARCO MENGONI, MICHELE BRAVI, MOLLY HAMMAR. NOEMI, ORIETTA BERTI, ORNELLA VANONI, RITON, ROCCO HUNT, SAMUEL, SANGIOVANNI, SFERA EBBASTA, SOPHIE AND THE GIANTS, SOTTOTONO, TAKAGI & KETRA, TECLA

Come guardare l’evento di RTL 102. 5 in radio, tv e in streaming

Quest’anno c’è una grande novità per tutti coloro che vogliono vivere da vicino il grande evento e seguire il ‘making of’ dello spettacolo. Collegandosi su RTL102.5 PLAY, infatti, si potranno vedere in diretta contenuti Extra ed esclusivi di tutto ciò che succederà. Dal red carpet al backstage dell’Arena di Verona, per tutta la giornata fino alla proclamazione del vincitore a fine serata.

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021 sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta. In contemporanea su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e TV8 (tasto 8 del telecomando) e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW. Sarà inoltre sempre disponibile on demand su Sky e visibile su Sky Go.