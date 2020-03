Creators e tiktoker italiani si riuniscono sulle note di Non Ci Avrai! Il brano inedito è stato pensato, scritto e musicato dal giovane cantante Matteo Markus Bok, che ha pensato di chiamare a raccolta i propri amici per dare voce a una buona causa! Da Miami Matteo ha infatti voluto sensibilizzare i propri coetanei, alleggerire le giornate del #IoRestoACasa e superare insieme l’emergenza Covid-19.

Luciano Spinelli, Rosalba, Sespo, Kessy e Mely, Ludovica Olgiati, Elena Sofia Picone, Emma Del Toro, Paky, Tel J, Noa Planas, Matteo Andreini e Jessica Brugali, sono stati in molti a rispondere alla chiamata di Matteo Markus Bok. Tutti loro hanno aderito con entusiasmo all’originale idea del cantante, un progetto capace di attraversare i confini che il mondo si è visto costretto ad alzare.

L’iniziativa supporterà la campagna #VinciamoNoi su CharityStars, volta a sostenere l’Ospedale Sacco di Milano, l’Ospedale San Matteo di Pavia, l’Ospedale Spallanzani di Roma e la Croce Rossa Italiana. Bandiera di questo impegno collettivo sarà l’hashtag #CVD19NonCi Avrai.

Vi ricordiamo anche che Matteo ha intenzione di trasformare Non mi avrai in una challenge su TikTok. Partecipate numerosi!

Qui sotto trovate il video uffciale e il testo di Non ci avrai

Testo

L’Italia non si ferma proprio mai

Combattiamo e non cediamo forza dai

Stiamo a casa non mettiamoci nei guai

Perché COVID 19 non ci avrai

Lavati le mani

Usa l’amuchina

Non dimenticarti della mascherina

Un metro di distanza non crea lontananza

Restiamo a casa coltiviamo la speranza

Non facciamo un dramma di questa situazione

Ma trasformiamola in una nuova occasione

Guardiamo Netflix, televisione

E tutti insieme a cantar questa canzone

Lavati le mani

Usa l’amuchina

Non dimenticarti della mascherina

Un metro di distanza non crea lontananza

E restiamo a casa con la nonna e la mamma

Lavati le mani

Usa l’amuchina

Non dimenticarti della mascherina

Un metro di distanza non crea lontananza

Restiamo a casa, coltiviamo la speranza

L’Italia non si ferma proprio mai

Combattiamo e non cediamo forza dai

Stiamo a casa non mettiamoci nei guai

Perché COVID 19 non ci avrai

NON CI AVRAI