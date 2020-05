Demi Lovato conferma la relazione con Max Ehrich. VIDEO!

Ormai la loro relazione era praticamente certa ma adesso Demi Lovato non si nasconde più. Nel video di Stuck With U di Ariana Grande e Justin Bieber ha preso parte anche la cantante di I Love Me, che si è fatta vedere tra le braccia del suo nuovo amore.

Demi si era fatta beccare per sbaglio durante una diretta live di Max Ehrich. Il suo volto era apparso proprio alle spalle dell’attore e le speculazioni sul loro conto erano iniziate. Dopo quell’incidente l’ex stellina Disney non aveva mai mostrato la presenza della sua nuova fiamma ma ormai si capiva che i due stavano trascorrendo la quarantena insieme.

Ecco il video di Demi Lovato e Max Ehrich

Nel video potete vedere i due piccioncini mentre ballano insieme sulle note del nuovo brano di Ari e Juss e si scambiano un tenero bacio.

Demi Lovato et son petit copain, Max Ehrich apparaissent dans le clip de Stuck With U de Justin Bieber et Ariana Grande pic.twitter.com/iCIq2iInK6 — demi lovato news 🇫🇷 (@demlovato_news) May 8, 2020

Chi è Max

Max Ehrich è un attore, ballerino e cantante famoso per aver recitato nella soap opera Daytime (Febbre d’amore) e nella serie Under The Dome. Max ha anche partecipato come dancer al film High School Musical 3: Senior Year ed è stato protagonista di ben tre video di Vanessa Hudgens (QUI per sapere di più).