David di Donatello 2023: tutte le candidature ai premi

Dopo gli Oscar i David di Donatello 2023 chiudono definitivamente la stagione cinematografica dei premi e una stagione, quella di 2022-2023, che ha segnato il ritorno al cinema dopo la pandemia oltre a un’ibridazione sempre più massiccia tra sale e piattaforme.

La cerimonia di premiazione della 68ᵃ edizione dei Premi David di Donatello si terrà il 10 maggio in diretta in prima serata su Rai 1. La conduzione dell’edizione 2023 è affidata a Carlo Conti.

L’evento si svolgerà per la prima volta nei Cinecittà@Lumina, complesso di studi gestiti da Cinecittà. Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

Qui tutte le candidature ai David di Donatello 2023

Miglior film

Esterno notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior regia

Esterno notte – Marco Bellocchio

Il signore delle formiche – Gianni Amelio

La stranezza – Roberto Andò

Le otto montagne – Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh

Nostalgia – Mario Martone

Miglior esordio alla regia

Amanda – Carolina Cavalli

Marcel! – Jasmine Trinca

Margini – Niccolò Falsetti

Settembre – Giulia Louise Steigerwalt

Spaccaossa – Vincenzo Pirrotta

Miglior sceneggiatura originale

Astolfo

Chiara

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’immensità

La stranezza

Miglior sceneggiatura non originale

Bentu

Brado

Il colibrì

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior produttore

Esterno notte

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Princess

Miglior attrice protagonista

Benedetta Porcaroli

Margherita Buy

Penelope Cruz

Barbara Ronchi

Claudia Pandolfi

Miglior attore protagonista

Giovanna Mezzogiorno

Daniela Marra

Giulia Andò

Aurora Quattrocchi

Emanuela Fanelli

Miglior attore non protagonista

Fausto Russo Alesi

Toni Servillo

Elio Germano

Filippo Timi

Francesco Di Leva

Miglior autore della fotografia

Esterno notte

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior compositore

Esterno notte

Il pataffio

La stranezza

Le otto montagne

Siccità

Miglior canzone originale

Se mi vuoi – Diodato (Diabolik – Ginko all’attacco!)

Caro amore lontanissimo – Marco Mengoni (Il colibrì)

Culi Culagni – Stefano Bollani (Il pataffio)

La palude – Francesco Turbanti, Emanuele Infatti, Matteo Creatini (Margini)

Proiettili (Ti mangio il cuore) – Elodie, Joan Thiele (Ti mangio il cuore)

Migliore scenografia

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Le otto montagne

Migliori costumi

Chiara

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Miglior trucco

Dante

Esterno notte

Il colibrì

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

Miglior acconciatura

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’immensità

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Miglior montaggio

Esterno notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior suono

Esterno notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior documentario

Il cerchio

In viaggio

Kill Me If You Can

La timidezza delle chiome

Svegliami a mezzanotte

Miglior film internazionale

Bones and All

Elvis

Licorice Pizza

The Fabelmans

Triangle of Sadness

Miglior cortometraggio

Albertine Where Are you?

Ambasciatori

Il barbiere complottista

Le variabili dipendenti

Lo chiamavano Cargo

David Giovani

Corro da te

Il colibrì

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Le otto montagne

Vi potrebbe interessare anche:

La Sirenetta Disney: uscita, trama, cast e trailer del live action

Elemental: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film Pixar