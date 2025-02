Captain America: Brave New World, intervista alla compositrice Laura Karpman

In occasione dell’arrivo al cinema di Captain America: Brave New World, il nuovo capitolo cinematografico dell’MCU, abbiamo avuto il modo di intervistare la compositrice del film Laura Karpman che già aveva curato le colonne sonore di The Marvels e What If…? Insieme a lei abbiamo parlato del ritorno di Cap, stavolta interpretato da Anthony Mackie che veste i panni di Sam Wilson, ma anche dell’importanza e del valore dei supereroi che continuano ad affascinare il pubblico di tutte le età.

Captain America: Brave New World è al cinema e vede nel cast, oltre a Anthony Mackie, anche Harrison Ford e Giancarlo Esposito.

La nostra intervista a Laura Karpman su Captain America: Brave New World

Non sei nuova nel mondo dell’MCU. Com’è stato lavorare a questo progetto, che segna il grande ritorno di un personaggio amato, anche se in vesti diverse?

Onestamente, ogni singolo progetto è unico, ma ero ben consapevole del peso che Captain America ha nell’MCU. E sai, è divertente perché, in molti modi, sono davvero grata di aver lavorato a What If…? perché mi ha letteralmente insegnato come essere un compositore per la Marvel. Mi ha insegnato, mi ha fatto entrare nell’essenza dei personaggi, di tutti questi grandi supereroi. Quindi, quando sono arrivata a questo Captain America, avevo già trascorso molto tempo con l’altro, quindi sapevo da dove stavamo partendo ed ero entusiasta di vedere dove ci avrebbe portato questo film in particolare.

Quando pensiamo al Captain America di Steve Rogers, ci viene subito in mente It’s Been a Long, Long Time. Sam non ha ancora una sua canzone. Ci hai già pensato? E se sì, quale sarebbe quella giusta per lui?

Beh, in realtà una canzone ce l’ha ed è alla fine del film: la canzone di Kendrick Lamar, dove dice “I love myself, I love myself”. Non è nella colonna sonora ufficiale, ma cercala in giro e trovala. Penso che abbia un suono distintivo. Ha Kendrick Lamar, che è probabilmente il più grande rapper e un musicista straordinario al momento. Quindi sì, penso che abbia la sua canzone. Si adatta bene a lui.

Secondo te, perché siamo ancora così affascinati dai supereroi?

Perché incarnano le qualità migliori che immaginiamo di poter avere. Penso che siano aspirazionali, ci fanno desiderare di essere migliori, di essere coraggiosi e di aiutare gli altri. Quindi è un modo per vedere noi stessi nel mondo, tutti noi. E questi film sono meravigliosi perché ci ispirano. Anche se non avremo mai la tecnologia dei Wakanda per volare o un siero del super soldato, Sam usa la sua intelligenza, il suo cuore e la sua determinazione per fare quello che fa. Infatti, il punto culminante del film è che non ci sono superpoteri in gioco. Usa solo il suo cuore per raggiungere un obiettivo e comunicare. E penso che sia un ottimo esempio per tutti noi.

Vi potrebbe interessare anche:

The Substance: dove vedere in streaming il film candidato agli Oscar

I Fantastici 4: Gli Inizi, tutto quello che c’è da sapere sul film