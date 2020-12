In occasione delle festività, Mediaset propone un’offerta ricca e prestigiosa, aperta a tutti generi dell’intrattenimento, garantendo spazio a informazione e approfondimento per un Natale e un Capodanno in compagnia di Canale 5, Italia 1 e Retequattro.

Il Capodanno 2021 su Canale 5

Giovedì 31, va in onda sulla prima rete Mediaset un Capodanno inusuale e a tema con la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Il veglione di San Silvestro su Canale 5 sarà animato proprio da Alfonso Signorini insieme alla sua amata squadra di concorrenti, confinati nella casa più spiata d’Italia.

Il reality prenderà la linea giovedì 31 dicembre subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E accompagnerà il pubblico televisivo verso il nuovo anno.

Il consueto Capodanno in musica, tradizionalmente guidato da Federica Panicucci e quest’anno previsto dagli studi milanesi di Mediaset, solo fino a qualche settimana fa era in palinsesto per poi essere soppresso.

Su Rai 1, invece, proseguono i preparativi per l’Anno che Verrà condotto da Amadeus che andrà in onda dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi.

Come guardare il programma in diretta

Il Capodanno su Canale 5 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20:53 circa. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart). Qui sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

I concorrenti attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 5 sono: Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini, Giulia Salemi, Giacomo Urtis.

Per questa serata speciale di Capodanno su Canale 5 sicuramente non mancheranno gli ospiti e le sorprese sia per i concorrenti sia per il pubblico. Vi terremo aggiornati!