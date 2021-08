BTS: arriva in Italia BTS, The Best il nuovo album in giapponese

Il nuovo collection album del gruppo BTS, The Best, rilasciato il 16 giugno è da domani, 6 agosto, disponibile anche nei rivenditori italiani.

Il progetto, la quinta raccolta del gruppo sudcoreano, comprende tutte le canzoni in giapponese pubblicate dal gruppo tra il 2017 e il 2021.

Dynamite (il primo singolo in inglese della band) è la traccia bonus dell’edizione fisica e il brano Film Out è l’unico singolo estratto.

Qui sotto la tracklist di BTS, The Best

DISCO 1 (CD)

1. Film out

2. DNA -Japanese ver.-

3. Best Of Me -Japanese ver.-

4. Lights

5. Blood, sweat, tears -Japanese ver.-

6. Fake Love –Japanese ver.-

7. Black Swan -Japanese ver.-

8. Airplane pt.2 -Japanese ver.-

9. Go Go -Japanese ver.-

10. Idol –Japanese ver.-

11. Dionysus –Japanese ver.-

12. Mic Drop -Japanese ver.-

-Bonus Track-

13. Dynamite

DISCO 2 (CD)

1. Boy With Luv -Japanese ver.-

2. Stay Gold

3. Let Go

4. Spring Day -Japanese ver.-

5. On -Japanese ver.-

6. Don’t Leave Me

7. Not Today -Japanese ver.-

8. Make It Right -Japanese ver.-

9. Your eyes tell

10. Crystal Snow

Il singolo Film Out dei BTS

La band k-pop più famosa e seguita al mondo ha annunciato lo scorso marzo di aver scritto una nuova canzone per la colonna sonora di SIGNAL The Movie Cold Case Investigation Unit. Stiamo parlando di un film giapponese ispirato ad una celebre serie tv.

Il brano Film Out dei BTS è stata scritto dal cantante giapponese Iyori Shimizu, il frontman e hitmaker della band J-pop Back Number. Il pezzo è cantato in lingua giapponese dai sette ragazzi.

A quanto pare, in base a un comunicato stampa della band giapponese, a dare il via al progetto è stato Jungkook. Il membro dei BTS avrebbe infatti suggerito una melodia a Shimizu dopo aver ricevuto una demo da quest’ultimo. Il pezzo è una ballata su un amore che non si riesce a dimenticare. Il testo riflette, dunque, sul desiderio di vedere una persona di cui si sente la mancanza.