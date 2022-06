BTS – Proof: audio, testo e traduzione di For Youth

For Youth è una delle tre tracce inedite di Proof che è un album antologico pensato per ripercorrere la carriera dei BTS, riflettere sul gusto musicale di ogni membro e sui fan della band.

La raccolta, uscita oggi, è composta da brani precedentemente pubblicati durante i nove anni di discografia del gruppo, demo e tre brani nuovi di zecca, tra cui For Youth.

[j-hope, V, Jung Kook, Jin]

영원하고파

영원히 소년이고 싶어 난 Aah

Forever we are young

나리는 꽃잎 비 사이로

헤매어 달리는 이 미로

Forever we are young

넘어져 다치고 아파도

끝없이 달리네 꿈을 향해

[Jung Kook, Jin, V]

If I never met you

Oh 난 어떤 모습일까 baby

Every time I miss you (Miss you)

습관이 돼버린 그 말

(It’s so true)

[V, Jin, Jimin]

눈을 떠보니 10년 전

논현동을 서성이던

너무 쉽게 울었고

너무 쉽게 웃던 때

많은 계절 뒤에

겨우 뒤돌아봤을 때

You always here with us together

And every second was forever, oh

[RM]

측정할 수 없는 마음

미끄러지던 내 삶

베개에 머리가 닿으면

깨지 않길 바랬던 밤 (Wake up)

이젠 네가 있는 여기

This a new home to me

언제든 돌아올 테니까

Baby, don’t you worry

우리가 걷는 이 길이

모두 다 길이 될 테니

[V, Jimin, Jin, Jung Kook]

If I never met you

Oh 난 어떤 모습일까 baby

Every time I miss you (Miss you)

습관이 돼버린 그 말

(It’s so true)

You’re my best friend

For the rest of my life

[j-hope, SUGA]

하나 둘 셋

우리의 합

잊지 못해

모든 순간

Oh 나의 봄날을

책임져준 flower, 덕분에 나다웠어

날 위로해 준 너의 그 무수한 말

그게 날 만든 거야

그래 넌 나의 젊음

또 나의 청춘

고마운 벗

내 자랑, 내 천국, 또 love

사방이 깜깜했지

그 사이 한줄기 빛

정말 그대여서 다행이야 참

함께임에 우린 빛나잖아

[Jimin & j-hope, Jimin & V, Jin, V]

달리고

또 넘어지고

일으켜주고

쓰러지기도 oh

그 손 내밀어 주겠니

몇 번이든 일어날 테니

힘들면 잠시 쉬어도 돼

널 기다리며 언제나 이곳에

Daydreamin’ ‘bout us facin’

Rеally don’t wanna say it, but

[Jin, Jimin, V, Jung Kook]

If I never met you

Oh 난 어떤 모습일까 baby

Evеry time I miss you (Miss you)

습관이 돼버린 그 말

(It’s so true)

You’re my best friend for the rest of my life

I wish I could turn back time

[Jimin, Jin, V]

모든 게 쉽던 그때 (그때)

더 많이 해줄 걸 그 말 (그 말)

I’ll be with you for the rest of my life, ooh, ooh

Rest of my life

Traduzione For Youth dei BTS

[j-hope, V, Jung Kook, Jin]

Ti voglio per sempre

Voglio essere un ragazzo per sempre, Aah

Per sempre siamo giovani

Giglio tra i petali di pioggia

Questo labirinto che vaga e corre

Per sempre siamo giovani

Anche se cadi e ti fai male

Correndo senza fine verso il sogno

[Jung Kook, Jin, V]

Se non ti ho mai incontrato

Oh come sembro piccolo

Ogni volta che mi manchi (mi manchi)

Quelle parole che sono diventate un’abitudine

(È così vero)

[V, Jin, Jimin]

Quando ho aperto gli occhi, 10 anni fa

Stavo girovagando per Nonhyeon-dong

Ho pianto così facilmente

Quando ridi troppo facilmente

dopo molte stagioni

quando ho appena guardato indietro

Sei sempre qui con noi insieme

E ogni secondo era per sempre, oh

[RM]

Mente incommensurabile

la mia vita stava scivolando

Quando la tua testa colpisce il cuscino

La notte in cui non volevo svegliarmi (svegliati)

ora sei qui

Questa è una nuova casa per me

Tornerò in qualsiasi momento

Tesoro, non ti preoccupare

questa strada che percorriamo

tutto sarà un modo

[V, Jimin, Jin, Jung Kook]

Se non ti ho mai incontrato

Oh come sembro piccolo

Ogni volta che mi manchi (mi manchi)

Quelle parole che sono diventate un’abitudine

(È così vero)

Sei il mio migliore amico

Per il resto della mia vita

[j-hope, SUGA]

Uno due tre

la nostra somma

non posso dimenticare

ogni momento

Oh mio giorno di primavera

Ero come me grazie al fiore che se ne assumeva la responsabilità

Le tue innumerevoli parole che mi hanno confortato

questo è ciò che mi ha fatto

sì sei la mia giovinezza

di nuovo la mia giovinezza

amico grato

Il mio orgoglio, il mio paradiso e il mio amore

Era buio ovunque

Nel frattempo, un raggio di luce

Sono davvero felice che sia tu

Brilliamo perché siamo insieme

[Jimin e j-hope, Jimin e V, Jin, V]

In esecuzione

cadere di nuovo

alzami

Cadendo oh

mi daresti quella mano

quante volte accadrà

Se sei stanco, puoi riposarti un po’

ti aspetto sempre qui

Sognando ad occhi aperti su di noi che affrontiamo

Davvero non voglio dirlo, ma

[Jin, Jimin, V, Jung Kook]

Se non ti ho mai incontrato

Oh come sembro piccolo

Ogni volta che mi manchi (mi manchi)

Quelle parole che sono diventate un’abitudine

(È così vero)

Sei il mio migliore amico per il resto della mia vita

Vorrei poter tornare indietro nel tempo

[Jimin, Jin, V]

Quando tutto era facile (allora)

Quella parola (la parola)

Sarò con te per il resto della mia vita, ooh, ooh

Il resto della mia vita