Il Tre: Fuori è notte è il nuovo singolo in uscita il 3 settembre

Dopo sei mesi dopo l’uscita dell’album di debutto Ali, Il Tre sta per tornare con della nuova musica. Si tratta del nuovo singolo inedito intitolato Fuori è notte e sarà disponibile da venerdì 3 settembre.

“Sono stato in silenzio per mesi – ha scritto l’artista su Instagram – ma tutto quello che ho da dire, tutto quello che ho passato, quello che ho sentito sta scritto in questo brano.” In attesa dell’uscita della canzone, Il Tre ha pubblicato un trailer ufficiale per il pezzo.

Chi è Il Tre e di cosa parla il suo primo vero disco, intitolato Ali-Per chi non ha un posto in questo mondo

Guido Senia, questo il vero nome de Il Tre, è un rapper romano classe 1997. Il suo primo singolo ufficiale, Bella Guido, esce nel giugno del 2018 e diventa subito virale su Spotify. Nell’estate 2020, ormai diventato un artista famoso a livello nazionale, prova a spiccare il salto verso il mainstream grazie alla hit Te lo prometto, presentata anche a Battiti Live che si traduce in un grande successo su TikTok.

Non si tratta tuttavia di un artista che va alla ricerca solo di canzoni virali. Dietro alla sua musica, infatti, e ce l’ha raccontato in modo approfondito, c’è molto, molto di più!

Ali è il primo vero disco di Il Tre, un progetto discografico ricco di contenuti, collaborazioni e contaminazioni. Il progetto, come ci ha raccontato lo stesso Guido, è un concept album le cui canzoni raccontano temi molto cari al rapper. Stiamo parlando dell’importanza per le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi. Tutto questo nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni.

Per scoprire tutto quello che Il Tre ci ha raccontato sulla sua carriera, sul suo primo disco, i testi delle sue canzoni e sul suo successo su TikTok non perdetevi la nostra video intervista esclusiva qui sotto!