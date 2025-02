Benson Boone – Sorry I’m Here For Someone Else (video, testo e traduzione)

Dopo aver incantato con la sua esibizione alla cerimonia dei Grammy , Benson Boone, l’hit maker di Beautiful Thingst torna con il singolo Sorry I’m here for someone else in uscita il 28 febbraio.

Polistrumentista in grado di suonare la chitarra, la batteria e il pianoforte, Boone ha incominciato la sua carriera pubblicando le sue prima canzoni su TikTok per poi passare le selezioni del talent show American idol anche se in seguito ha deciso di abbandonare perché non ritiene la sua musica adatta per un programma tv.

La sua musica, un mix di pop/rock melodico è stata scoperta da Dan Reynolds, leader degli Imagine Dragons. Da allora, è iniziata la sua storia, firmando con un’etichetta e incomincia a generare miliardi di stream globali e a raccogliere critiche molto positive da parte di tutti i media musicali.

QUI il video della canzone di Benson Boone

Testo

I’m sorry I’m here for someone else

But it’s good to see your face

And I really hope you’re doing well

I hope you’re doing well

She was running late for dinner south side of town

Left the phone a little bitter, but it’s cool for now

Far from perfect for each other, but we’re working it out I suppose

Now I’m waiting at the diner looking traumatized

Cause you walk up to the table with an order of fries

And I know ya yes I know ya

Used to love you

and I said

I’m sorry I’m here for someone else

it’s good to see your face

And I really hope you’re doing well

I hope you’re doing well

I’m sorry I’m here for someone else

I wish that I could stay

Talk at the bar all by ourselves

But I’m here for someone else

When she finally walks into the restaurant

Hate to say it, but I knew it I was already gone

Oh Benny, don’t do it

You’re breaking her heart

Benny don’t do it, Benny don’t do it

But I need to go

It’s not personal

And I said

I’m sorry I’m here for someone else

It’s good to see your face

And I really hope you’re doing well

I hope you’re doing well

I’m sorry I’m here for someone else

I know you wish that I could stay

Talk at the bar all by ourselves

But I’m here for someone else

Traduzione

Mi dispiace di essere qui per qualcun altro

Ma è bello vedere la tua faccia

E spero davvero che tu stia bene

Spero che tu stia bene

Era in ritardo per la cena nella parte sud della città

Ho lasciato il telefono un po’ amareggiato, ma per ora va bene

Lontano dall’essere perfetti l’uno per l’altra, ma suppongo che ci stiamo lavorando

Ora sto aspettando al ristorante con un’aria traumatizzata

Perché ti avvicini al tavolo con un ordine di patatine fritte

E ti conosco sì ti conosco

Ti amavo

e ho detto

Mi dispiace di essere qui per qualcun altro

è bello vedere la tua faccia

E spero davvero che tu stia bene

Spero che tu stia bene

Mi dispiace di essere qui per qualcun altro

Vorrei poter restare

Parliamo al bar da soli

Ma sono qui per qualcun altro

Quando finalmente entra nel ristorante

Odio dirlo, ma lo sapevo, ero già andato

Oh Benny, non farlo it

Le stai spezzando il cuore

Benny non farlo, Benny non farlo

Ma devo andare

Non è personale

E ho detto

Mi dispiace, sono qui per qualcun altro

È bello vedere la tua faccia

E spero davvero che tu stia bene

Spero che tu stia bene

Mi dispiace, sono qui per qualcun altro

So che vorresti che potessi restare

Parliamo al bar da soli

Ma sono qui per qualcun altro

Cosa ne pensate di questa canzone di Benson Boone?