Benji e Fede – Forte e chiaro: visual video, testo e significato

Forte e chiaro di Benji & Fede è una traccia del nuovo album, REWIND, in uscita venerdì 25 ottobre.

Puoi ascoltare qui la canzone

Testo Forte e chiaro di Benji e Fede

Dove eravamo rimasti

Le luci in spiaggia e poi svegliarci su un taxi

Di lunedì

E non saremo mai grandi

Se ci perdiamo ancora il cuore nei bassi e

Ci porta via

Le notti non finiscono

Per quelli come noi

Semplicemente arrivano

Forte e chiaro

OK, non farmi dormire

Ci scoppia la luna negli occhi, ricordi

Siamo schegge impazzite

Guarda che casino, ma ci sentiamo

Forte e chiaro

Forte e chiaro

Arriva forte e chiaro

Continuiamo

Arriva forte e chiaro

Forte e chiaro

Arriva forte e chiaro

Una moto su una ruota

Sdraiati sopra il fondo di una piscina vuota, eh-eh-eh

Ci sappiamo a memoria

Però cambiamo sempre finale alla storia

Le notti non finiscono

Per quelli come noi

Semplicemente arrivano

Forte e chiaro

OK, non farmi dormire

Ci scoppia la luna negli occhi, ricordi

Siamo schegge impazzite

Guarda che casino, ma ci sentiamo

Forte e chiaro

Forte e chiaro

Arriva forte e chiaro

Continuiamo

Arriva forte e chiaro

Forte e chiaro

Arriva forte e chiaro

Da capo

E senza chiederci più

Com’è che va a finire

E ci balliamo sulla dinamite

Noi due sotto questa moon

E una canzone killer

Se ti va

OK, non farmi dormire

Ci scoppia la luna negli occhi, ricordi

Siamo schegge impazzite

Guarda che casino, ma ci sentiamo

Forte e chiaro

Forte e chiaro

Arriva forte e chiaro

Continuiamo

Arriva forte e chiaro

Forte e chiaro

Arriva forte e chiaro

Da capo

Cosa ne pensate di questa canzone di Benji e Fede?