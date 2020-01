Divertimento, musica e solidarietà, al gusto di un buon gelato. È il connubio perfetto per dare avvio al nuovo anno e per ricordarsi sempre che la felicità è vera solo se condivisa. Special guest dell’evento saranno Benji e Fede. Il duo si esibirà sul palco del Pala Alpitour per animare un momento unico.

È da queste basi che prende vita Algida & Friends, un evento di beneficenza a sostegno dell’inclusione scolastica e del benessere dei bambini ospedalizzati, realizzato da Algida.

L’evento si terrà il prossimo 29 gennaio a partire dalle 17 al Pala Alpitour di Torino. Sarà possibile partecipare scaricando gratuitamente il biglietto su eventbrite.it. Se lo si desidera si può fare una donazione a sostegno dei progetti.

L’evento con Benji e Fede ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno del progetto “Un salvadanaio per la Scuola Cottolengo”. Progetto nato per supportare il diritto allo studio di un numero sempre crescente di bambini con difficoltà socio-economiche o di salute. E per favorire una migliore integrazione delle loro famiglie nella comunità in cui vivono.

Oltre a questo, l’evento sosterrà FORMA – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus, attraverso uno speciale allestimento nel reparto di Pediatria, finalizzato a creare un ambiente più allegro, colorato e “a misura di bambino”.

Inoltre sarà inaugurato il primo intervento del progetto “Algida Smile Room”, con giochi e strumenti che verranno donati alla Fondazione FORMA e utilizzati dai suoi volontari per intrattenere i piccoli pazienti che quotidianamente afferiscono al Centro Prelievi per sottoporsi al prelievo ematico.

Benji e Fede sono tornati a dicembre in rotazione radiofonica con un altro brano estratto dal loro nuovo album, Good Vibes. Si tratta della traccia Magnifico Difetto che è accompagnato dal suo videoclip ufficiale, girato nel cuore delle Dolomiti.