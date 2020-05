Rocco Fasano, il meraviglioso Nicolò Fares di Skam Italia, è stato scelto da LowLow per il suo nuovo videoclip! É disponibile a partire da venerdì 8 maggio Mondo Sommerso, il singolo del rapper estratto da Dogma 93.

Mondo Sommerso e il suo video ufficiale con Rocco Fasano come protagonista d’eccezione sono Il racconto di una storia d’amore vissuta dall’inizio con l’entusiasmo e la gioia giovanile lascia spazio, col passare del tempo, ai litigi e alle incomprensioni fino ad arrivare al termine della relazione.

Ritorna anche in questo singolo il tratto tipico della scrittura di Lowlow dove la narrazione ha un ruolo centrale così come i riferimenti alla cultura cinematografica, uno dei cardini principali nella musica e nel racconto del rapper romano. L’artista apre una riflessione su come alcune decisioni determinino la vita di ognuno, le strade abbandonate sprofondano come Atlantide per riemergere solo nei pensieri più nascosti con un velo di rimpianto. Il brano racconta la difficoltà di prendere delle scelte tramite la fine di una storia d’amore. Mondo Sommerso è la risposta alla domanda che tutti si sono posti almeno una volta:“se non avessi chiuso quel rapporto dove sarei ora? Chi sarei.





Ecco a proposito come LowLow ha spiegato il significato del testo di Mondo Sommerso!

“Né con te né senza di te. Sono importanti le lezioni di vita che si imparano dagli amori tossici. Tossici non per l’uso di sostanze ma per l’equilibrio instabile della formula chimica di due persone che si amano, o che pensano di amarsi. Il brano non parla solo di questo, parla di scelte. Inutile dire che una scelta è anche una rinuncia, e tutto ciò che abbandoniamo precipita nel nostro mondo sommerso.“

Qui sotto trovate il testo e il video ufficiale di Mondo Sommerso di LowLow con Rocco Fasano come ospite speciale.