Amici 24: gli ascolti e che cosa è successo nella puntata del 13 ottobre

Nuovo successo alla domenica pomeriggio per Amici 24 che segna uno share del 23.42% pari a 2 milioni 730 mila telespettatori. Sul target 15-64 anni, lo share ha raggiunto il 26.48% mentre sul target 15-34 anni il 33%.

Nella puntata del pomeridiano del 13 ottobre, i giudici esterni sono stati Fiorella Mannoia (canto) e Kledi Kadiu.

Ieri, nel terzo appuntamento con il pomeridiano di Amici 24 condotto da Maria De Filippi, ci sono stati diversi momenti di tensione e dei colpi di scena.

Tra le novità più rilevanti, l’ingresso di una nuova concorrente, una cantante di nome Chiamamifaro (Angelica Gori), che ha suscitato grande curiosità in quanto figlia dei giornalisti Cristina Parodi e Giorgio Gori. Inoltre, ci sono stati scontri tra gli insegnanti e dei commenti duri durante le sfide.

La ballerina Sienna ha vinto la sfida contro Matias mentre l’allieva di Rudy Zerbi Alena ha perso la sua contro Chiamamifaro che ha preso il suo posto.

Un momento particolare è stato il confronto tra il giudice Kledi Kadiu e Maria De Filippi, dove Kledi è stato molto severo con alcuni allievi di danza. Teodora, in particolare, ha ballato una coreografia che non era il suo stile e il maestro e coreografo l’ha trovata legnosa e senza dinamiche.

In realtà, la ballerina non stava molto bene e Deborah (la sua professoressa di riferimento) non poteva non incoraggiarla. Alla ragazza, in ogni caso, tocca andare in sfida la settimana prossima. Stessa sorte vale per Senza Cri (allieva della Cuccarini), classificatasi ultima nella gara di canto.

E voi avete visto la puntata di ieri di Amici 24?