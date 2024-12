Amici 24: gli ascolti e la classifica dell’8 dicembre

Amici 24 segna ancora un successo: l’8 dicembre segna uno share del 20.29% che corrisponde a 2 milioni 642 mila telespettatori.

Tra i punti salienti di questo appuntamento della domenica pomeriggio, la sfida di Diego, Luk3 e Chiara. Sfortunatamente, Diego ha perso la sfida contro Mollenback e pertanto ha dovuto lasciare la scuola. Dopo essere passato nel team di Lorella Cuccarini, il cantante stava dimostrando di poter migliorare sempre di più e di fare tesoro dell’opportunità di studiare canto quotidianamente.

Purtroppo il suo impegno e la sua umiltà non sono bastati: auguriamo a Diego di riuscire a perseguire il suo sogno, nonostante sia fuori dalla trasmissione.

Dopo l’ennesima sfida, questa volta contro lo sfidante Vincenzo Cairo, continua invece il percorso ad Amici 24 di Luk3.

Anche Chiara, allieva di Alessandra Celentano, ha vinto la sua sfida e ciò significa che avrà ancora del tempo per dimostrare tutto il suo valore, dopo l’infortunio che l’ha tenuta ferma per quasi un mese.

Il destino nel talent show è rimasto incerto per Teodora (la sua sfida è ancora sospesa) e adesso lo è pure per Ilan. Per quest’ultimo, Rudy Zerbi ha in mente una sostituzione con una new entry di nome Jacopo Sol. Nel corso di questa settimana verrà presa una decisione.

La classifica di Amici 24

Ballo (giudici Gabriele Rossi e Alberto Matano)

Daniele Alessia Francesca Alessio Dandy

Canto (giudice Christian De Sica)

Nicolò Antonia Vybes Chiamamifaro Senza Cri TriGno

Cos’altro è successo

Ospiti musicali, i Pinguini Tattici Nucleari e Aiello che hanno presentato il loro ultimo singolo. La gara inediti tra Trigno, Senza Cri e Antonia ha visto la vittoria di Trigno. La gara d’improvvisazione, che è stata giudicata da Marcello Sacchetta, tra Alessia, Alessio e Dandy è stata vinta da Alessia. La gara inediti su Radio Zeta è stata vinta da Luk3. Avete visto la puntata di ieri di Amici 24?