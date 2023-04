Amici 22 – Il Serale: recensione con i top e i flop della settima puntata

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Serale Amici 22. Ecco cosa ne pensa la redazione di GingerGeneration.it.

I momenti migliori della settima puntata del serale

Isobel vs Maddalena: l’ennesimo guanto ha messo in evidenza una dote ancora inesplorata della ragazza australiana, la recitazione, mostrando quanto sia già praticamente una professionista oltre che una potenziale show girl. Maddalena, però, le tiene testa mettendosi in gioco e migliorando sempre di più

Mattia: ha presenza scenica da vendere, in Survivor si è visto quanto sia cresciuto da tutti i punti di vista e quanto meriti di stare al serale, oltre che di essere tra i finalisti

Wax: che piacciano o meno le sue reazioni ci sa fare con le parole e lo ha dimostrato in Quelli che ben pensano, convertendo in un potente flow la sua rabbia verso certi vocaboli che alcuni giornalisti hanno pronunciato nei suoi confronti

Aaron prima dell’eliminazione: i complimenti verso questo ragazzo non sono mai abbastanza. Durante il ballottaggio ha dato voce candidamente alla vera motivazione che lo ha portato nel talent show. Non quello di cantare ma di aggiustare ciò che non andava nella sua vita, ovvero l’ansia.

Angelina: che dire di questa ragazza? Magnifica in Stay di Rihanna e struggente nel guanto contro Wax, sulle note di Ancora, portatrice di sana spensieratezza nella sua Ci pensiamo domani

Il momento peggiore di ieri sera ad Amici 22

L’eliminazione di Cricca: una voce educata come la sua è diventata ormai una rarità e anche in quest’occasione, come sempre, ha portato sul palco purezza e autenticità, due doti che non saranno mai banali.

A dispiacere non è soltanto l’eliminazione in sé ma lo spirito con cui l’artista conviveva da settimane: non solo la convinzione di uscire ma anche quella di meritarlo e di non valere abbastanza.