Addio Angela Lansbury: dove rivedere La signora in giallo e altri film

A pochi giorni dal suo 97esimo compleanno Angela Lansbury ha lasciato il suo pubblico, dopo praticamente 80 anni trascorsi tra cinema, teatro e tv. Una presenza incredibile, grazie alla sua dolcezza e al suo carisma, che l’hanno resa popolarissima e amata da più di una generazione. Sky la omaggia riproponendo tutte e 12 le stagioni de La signora in giallo in cui Angela Lansbury interpretava la mitica detective Jessica Fletcher.

La signora in giallo su Sky

Nonostante avesse già una consolidata carriera alle spalle, tra successi cinematografici e una carriera a Broadway fu proprio con la serie crime La signora in giallo (Murder, She Wrote) in originale che Angela Lansbury raggiunse il successo internazionale.

Nella serie l’attrice interpretava la scrittrice di gialli Jessica Fletcher: un ruolo iconico, tra battute ironiche e un guardaroba impeccabile, grazie al quale ha ottenuto quattro Golden Globe e ben 12 nomination consecutive agli Emmy, pur senza vincerlo mai.

La serie vinse però due Golden Globe come Miglior serie drammatica, nel 1984 e nel 1985.

La maratona

Per tutti coloro che avessero voglia di fare un tuffo nel passato La signora in giallo sarà disponibile nel boxset di Sky e in streaming su NOW. Ma non è finita qui, è in programma anche una vera e propria maratona che partirà il 12 ottobre su Sky Investigation (al canale 114) e in streaming su NOW con i primi episodi della prima stagione. Si inizierà alle 21:15 e si andrà avanti per tutta la notte.

Al canale 115, poi, da domenica 16 si accenderà il pop up Sky Investigation Maratone con gli episodi di tutte e 12 le stagioni della serie, realizzata tra il 1984 e il 1996.

Un modo per omaggiare un’attrice iconica che, con questa serie, è riuscita a entrare nel nostro immaginario collettivo.

Gli altri film di Angela Lansbury

Non solo Jessica Fletcher. Angela Lansbury ha dato vita a bellissimi personaggi cinematografici nel corso della sua lunga carriera, pur non avendo mai ricoperto il ruolo di protagonista ma di “caratterista” come lei stessa si era definita.

Se vi va di recuperare o di riguardare qualche suo film non possiamo non consigliarvi questi:

Va’ e uccidi

Assassinio sul Nilo

Pomi d’ottone e manici di scopa

La Bella e la Bestia

Il ritorno di Mary Poppins

L’ultimo, in cui fece un piccolo cameo, è stato uno dei suoi ultimi film che rappresenta alla perfezione tutta la grazia di questa attrice straordinaria.