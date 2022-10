Will: Più forte di me è il nuovo singolo (cover, data d’uscita e significato)

L’attesa è finita! Dopo il successo virale di Estate, torna protagonista la musica di Will con l’arrivo di Più forte di me, il suo nuovo singolo che da venerdì 14 ottobre sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Più Forte di me, scritta dallo stesso Will (al secolo William Busetti), attraverso una nuova consapevolezza di sé e della sua identità musicale, analizza le molteplici declinazioni dell’amore.

Il brano (Universal Music Italy) fa da apripista al suo Chi sono veramente tour in partenza il prossimo novembre da Firenze per proseguire nelle principali città italiane.

Più forte di me nasce in studio a Milano in una sessione di circa sei mesi fa, avevo già questo ritornello che mi ronzava nella testa da un po’, molto forte melodicamente. Insieme al mio produttore abbiamo sviluppato il brano cercando di preservare sia il suo lato più intimo sia la sua ritmicità. Ho scritto il testo in un momento in cui mi avvertivo distante dalle persone che avevo attorno, anche se non mi sentivo capito, cercavo di andargli incontro scendendo a compromessi, magari nascondendo o limitando qualche lato di me. Il fil rouge del brano è l’amore, quell’amore nei confronti della persona che ci fa brillare gli occhi quando li stiamo vicino, ma anche quell’amore verso noi stessi senza avere paura di mostrare il nostro lato più fragile, imparandolo a coltivare per essere più forti domani. E’ sempre l’amore che nelle sue molteplici forme verso gli altri e verso noi stessi ci dà sempre la forza di andare avanti, l’amore è spesso più forte di noi.