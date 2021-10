Dieci: la recensione del romanzo di Marine Carteron

Bugie, segreti e una vendetta servita freddissima. Questi gli ingredienti di Dieci, il romanzo dell’autrice per ragazzi francese Marine Carteron. Si ispira esplicitamente a Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, anche se in una chiave contemporanea e, come il capolavoro di Agatha Christie, riesce a tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Dieci è uscito il 29 settembre per Giunti Editore ed è disponibile per l’acquisto in tutte le librerie e negli store online.

La recensione del libro

Un’isola misteriosa, dieci persone che solo apparentemente non hanno nulla in comune e un’escape game letterario. Questo romanzo si rifà in modo esplicito a un più di un classico della letteratura gialla offrendo al lettore la possibilità di rintracciare nel librotanti riferimenti e citazioni. A partire, come suggerisce il titolo, dal romanzo della Christie, ma non solo.

Infatti come lei stessa scrive nei ringraziamenti, Marine Carteron ha tratto ispirazione dalle storie di Agatha Christie e di Maurice Leblanc, dai miti e dalle fiabe popolari, ma anche dalle atmosfere di romanzi contemporanei: primo tra tutti il celebre Carrie di Stephen King.

Il risultato è una storia con un taglio letterario ma calata nella realtà, virtuale e non, dei nostri tempi. Per questo Dieci è un romanzo che colpisce nel profondo e che ha tanto da dire, soprattutto alla Generazione Z che vive il presente ma è connessa con il mondo dei social e della rete.

La trama del libro

Un gruppo di adolescenti si raduna su un’isola disabitata per partecipare a un nuovo reality show. E questa diventa l’occasione per far affiorare la vera natura di ciascuno di loro.

Il ritiro si rivela subito molto diverso da quanto immaginato e, quando il gioco si farà crudele, ognuno dovrà fare i conti con i propri segreti e i propri fantasmi. Le atmosfere di Stephen King incontrano Agatha Christie in questo brillante omaggio contemporaneo a Dieci piccoli indiani. Ricco di umorismo nero, riferimenti letterari e spunti originali, Dieci è un romanzo dal ritmo incalzante che cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina.