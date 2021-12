Valeria Angione annuncia la data zero del suo spettacolo Riparto da me

Live Nation è lieta di annunciare la data zero del tour teatrale di Valeria Angione prevista per domenica 13 marzo 2022 al Teatro Verdi di Montecatini Terme.

I biglietti per la data zero, saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi 21 dicembre su Livenation.it dove sono acquistabili anche i biglietti per le altre date.

Dopo la data zero, lo spettacolo Riparto da Me di Valeria Angione partirà ufficialmente con la prima data già sold-out di Milano il 15 marzo 2022, per poi spostarsi a Bologna, Padova (sold-out), Roma, Lecce, Napoli, Palermo e Catania.

Il calendario completo del tour di Valeria Angione

13 marzo 2022 – Teatro Verdi, Montecatini Terme (data zero)

15 marzo 2022 – Teatro Nazionale CheBanca!, Milano (sold out)

17 marzo 2022 – Teatro delle Celebrazioni, Bologna

19 marzo 2022 – Teatro ai Colli, Padova (sold out)

21 marzo 2022 – Teatro Olimpico, Roma

23 marzo 2022 – Teatro Politeama Greco, Lecce

25 marzo 2022 – Teatro Augusteo, Napoli

27 marzo 2022 – Teatro Golden, Palermo

29 marzo 2022 – Teatro Metropolitan, Catania

Questo suo primo tour apre un nuovo capitolo nella vita e nella carriera di Valeria. Classe 1995, nata a Bologna ma cresciuta a Napoli, Valeria Angione ha avuto sempre il sogno di fare l’attrice.

Nel 2007 è entrata a far parte della compagnia teatrale di Maurizio Casagrande, dimostrando fin da subito le sue ottime doti attoriali, diplomandosi in seguito in recitazione teatrale e cinematografica.

Nel 2016 inizia a pubblicare contenuti divertenti e scherzosi, raccontando con naturalezza e ironia intelligente la vita e le difficoltà dei giovani. Oggi, grazie al suo enorme talento, la sua fan base conta più di 750mila follower, tutti giovanissimi.

L’idea dello spettacolo nasce quindi dalla volontà di portare sul palco e al pubblico di tutta Italia i personaggi che interpreta tutti i giorni sui social. Oltre a nuove performance e tante grandi sorprese.