Un anno da nabbo: la recensione del libro

Con Un anno da nabbo Salvatore Vitellino torna nelle librerie con un romanzo edito da Giunti capace di parlare agli adulti e ai ragazzi, per ricordarci che nella nostra vita c’è stato un momento in cui ci siamo sentiti un po’ nabbi.

Crescere è un gioco da… nabbi

Cos’è un nabbo? Una schiappa o, come si diceva una volta, un pivello. Chi è abiuato a giocare a Fortnite conoscerà sicuramente il gergo. Il nabbo della storia è Tomà, un ragazzino all’ultimo anno delle elementari. Timido e sensibile, proprio per il suo carattere introverso viene preso di mira dai bulli della scuola.

Oltretutto Tomà non ha più il papà e questa perdita accentua tutte quelle insicurezze che, a quell’età, farebbero sentire diverso chiunque. Soprattutto se, come nel suo caso, non hai la PlayStation e ti ritrovi a giocare con il vecchio computer della mamma.

Con l’arrivo di una nuova compagna di classe, la spigliata e sorridente Elena, Tomà capirà che molto spesso le anime affini riescono a trovarsi, facendosi coraggio a vicenda per crescere insieme.

La crescita e la scoperta della propria identità è infatti la tematica centrale di Un anno da nabbo. Un viaggio che inizia quando si inizia a prendere conoscenza delle proprie unicità, senza vergognarsi del giudizio degli altri.

La trama di Un anno da nabbo

Essere sensibili è la vera forza. Un romanzo di formazione che racconta il superamento di un lutto e il passaggio alle scuole medie con l’aiuto di figure importanti e grazie all’ispirazione donata da tanti racconti di vite straordinarie; una storia autentica che farà commuovere ed emozionare. Tomà è un bambino molto riflessivo che cerca di comprendere il mondo facendo tesoro di tutto quello che gli accade e delle storie che gli adulti gli raccontano per aiutarlo a superare il periodo difficile che sta attraversando.

L’arrivo di una nuova compagna, Elena, socievole e decisa a fare amicizia con lui, cambierà le cose per Tomà: a contatto con Elena, e grazie agli amici del padre, morto in un incidente, ai racconti di nonna Pro e alle storie di eroica resilienza raccontate dalla mamma, guadagnerà una nuova sicurezza in se stesso e imparerà a imporsi quando necessario.

L’autore del libro

Salvatore Vitellino lavora nell’editoria da oltre vent’anni. Come autore si occupa principalmente di biografie di personaggi che hanno affrontato imprese particolari o scoperte scientifiche rivoluzionarie. Per Smemoranda si è occupato del tema del bullismo. Un anno da Nabbo è il suo esordio nella letteratura per ragazzi.