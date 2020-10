The Specials – Fuori dal comune sarà presentato ad Alice nella Città

Quest’anno ad Alice nella Città, rassegna per ragazzi inserita all’interno della Festa del Cinema di Roma, sarà presentato anche The Specials – Fuori dal comune. Già presentato con successo al Festival di Cannes, il film è stato anche insignito del Premio del Pubblico al San Sebastián International Film Festival.

Il film sarà al cinema dal 29 ottobre distribuito in sala per Europictures da Lucky Red.

L’attesissima nuova commedia agrodolce di Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi Amici, C’est la vie – Prendila come viene, Samba) porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ragazzi affetti da autismo. Storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine e dei casi sotto la loro tutela.

Il film è interpretato da interpretato da Vincent Cassel e Reda Kateb.

Per vent’anni Bruno e Malik hanno vissuto in un mondo diverso, quello dei bambini e degli adolescenti affetti da autismo. Responsabili di un’organizzazione senza scopo di lucro, Bruno e Malik insegnano ai giovani provenienti da aree disagiate ad assistere quei casi rifiutati dalle istituzioni e classificati come estremamente complessi.

Una storia emozionante che fa luce su un mondo che troppo poco spesso viene raccontato, quello di chi viene messo in un angolo da una società che ancora oggi discrimina i diversi.

The Specials – Fuori dal comune è quindi molto più di una storia, ma un vero e proprio momento di riflessione per tutti coloro che hanno bisogno di maggiore sostegno. Ma anche per chi ha fatto dell’aiutare gli altri non solo una professione, ma uno scopo di vita.

Anche per questo ci aspettiamo che The Specials possa rappresentare un bel ritorno al cinema, magari con qualche iniziativa scolastica.