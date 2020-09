Super Mario 3D All-Stars: un successo nel Regno Unito

Super Mario 3D All-Stars ha ottenuto un ottimo successo nel Regno Unito, piazzandosi al primo posto nella classifica delle vendite software settimanali nel paese. Il nuovo titolo per Nintendo Switch con protagonista il simpatico idraulico baffuto abbia generato feedback positivi da parte del pubblico. Del resto, ogni gioco dedicato all’eroe italiano creato da Shigeru Miyamoto è nella maggior parte dei casi un usato sicuro. Una scia di soddisfazioni, fama e avventure che si protrae da quasi 40 anni per il buon Mario. Super Mario 3D All-Stars è un’imperdibile raccolta contenente tre storici titoli con protagonista il nostro eroe: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Tuttavia, la distribuzione del titolo Switch sarà a tempo limitato e terminerà a marzo 2021. Questo particolare sta spingendo i fan di Mario ad acquistare il gioco in massa.

SUPER MARIO 3D ALL-STARS: UNA RACCOLTA CELEBRATIVA

Super Mario 3D All-Stars si propone di essere una raccolta celebrativa per festeggiare i 35 anni di Super Mario Bros. Come leggiamo da Multiplayer, tuttavia, questa distribuzione limitata sta facendo alimentare il fenomeno degli scalper, ovvero, coloro che acquistano in stock per poi vendere a prezzo maggiorato. Costoro sfruttano, infatti, la limitatezza delle copie disponibili, lucrandoci sopra. Non a caso, nei giorni scorsi, alcuni rivenditori hanno proposto il gioco a prezzi spropositati. Su Ebay, ad esempio, Super Mario 3D All-Stars è stato messo in vendita con un prezzo anche al di sopra dei 100 dollari.

MARIO BATTE GLI AVENGERS

Ad ogni modo, è innegabile che Super Mario 3D-All Stars abbia sbaragliato tutta la concorrenza, a cominciare da Marvel’s Avengers, che si trova adesso in seconda posizione, mentre Animal Crossing – New Horizons è rimasto alla terza posizione. Altri titoli con un posto comunque rispettabile sono WWE 2K Battlegrounds (sesta posizione) e eFootball PES 2021 Season Update (nona posizione). Qui di seguito proponiamo la top ten completa dei titoli videoludici più venduti nel Regno Unito dal 14 al 20 settembre:

Super Mario 3D All-Stars Marvel’s Avengers Animal Crossing – New Horizons Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Mario Kart 8 Deluxe WWE 2K Battkegrounds Minecraft Minecraft Dungeons eFootball PES 2021 Season Update Grand Thef Auto V

Voi cosa ne pensate di Super Mario 3D All-Stars? Avete intenzione di acquistarlo?