Smemoranda: nel 2023 torna l’agenda letteraria 12 mesi

Vero e proprio oggetto cult degli anni ’90 e 2000, Smemoranda si prepara a tornare con un look tutto nuovo e con un’attenzione particolare al rispetto per l’ambiente. Un’agenda che è molto più di un’agenda, che vi accompagnerà durante tutto il 2023 a scuola e al lavoro.

Smemoranda: l’agenda letteraria

Torna Smemoranda 12 mesi, la Smemo dedicata a chi, anche da grande, ama le storie. La propria, ancora da scrivere, e quelle d’autore, che l’agenda ospita in una piccola ma preziosa antologia.

Anche nell’edizione 2023, in calce a Smemoranda 12 mesi ci sono i racconti inediti scritti da alcuni degli autori in vetta tra le classifiche di best seller italiani: Franco Arminio apre la sezione letteraria dell’agenda ricordando “la meraviglia delle cose normali”, Jonathan Bazzi offre un racconto pieno di tensione aggiungendo un tocco di “realismo magico” e Giulia Caminito racconta una storia al femminile e ricca di suspense.

A seguire, Paolo Cognetti ambienta il suo racconto ad alta quota in Valle d’Aosta, Fabio Genovesi con la sua irresistibile ironia omaggia il souvenir simbolo di Venezia, Michele Mozzati descrive uno spaccato di vecchia Milano e infine Veronica Raimo tiene il lettore incollato ad un sospetto.

Smemoranda 12 mesi ospita anche una graphic story, disegnata e scritta dal duo Risuleo e Pronostico, e dà spazio anche all’umorismo di Gino Vignali, che narra di un autore comico costretto ad andare dall’analista. La chiusura dell’agenda è affidata anche quest’anno all’ironia graffiante e imperdibile di Ester Viola, che qui ricrea uno scambio di mail incendiario tra due (ex) migliori amiche.

I racconti di Smemoranda 12 mesi 2023 sono anche da ascoltare grazie alla collaborazione con Storytel: saranno infatti disponibili da gennaio in versione audio nel loro catalogo. Chi acquista l’agenda, potrà avere un mese gratis di abbonamento alla piattaforma Storytel, i racconti resteranno poi disponibili al prezzo dell’abbonamento insieme a più di 400.000 tra audiolibri, podcast e ebooks.

Anche quest’anno, Smemoranda 12 mesi pianta gli alberi per compensare le emissioni di C02 derivanti dalla produzione delle agende ed è realizzata al 100% in Italia.

Curatissima nei dettagli grafici, valida da gennaio a dicembre 2023, è disponibile in versione giornaliera o settimanale, classica con copertina rigida o soft touch con copertina flessibile, ricca di accessori: bigliettini a strappo, rubrica, indice dei racconti, planning annuale, pagine “to do list” e tanto spazio per note e pensieri.