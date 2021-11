Sing 2: disponibile la canzone Suéltate di Sam i feat. Anitta, BIA & Jarina De Marco

In attesa di vedere Sing 2 al cinema potete già ascoltare Suéltate, una delle canzoni della colonna sonora del film cantata da Sam i feat. Anitta, BIA & Jarina De Marco.

Sing 2 arriverà nei cinema a partire dal 22 dicembre e sarà presentato in anteprima a Torino.

La colonna sonora ufficiale, che sarà disponibile in versione album dal 17 dicembre e di cui è già partito il preorder, è formata da tre canzoni completamente inedite: Your Song Saved My Life di U2, fuori dal 4 novembre, Suéltate e Tippy Toes, di Adam Buxton con Fancy Feelings feat. DSCOSTU.

Ascolta la canzone

L’original soundtrack di Sing 2, inoltre, include anche uno speciale mix Sing 2 del disco Soy Yo di Bomba Estéro e una cover di Christmas (Baby Please Come Home) di Keke Palmer ft. Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon e Tori Kelly, oltre alle altre canzoni presenti nel film, alle quali hanno contribuito artisti di calibro internazionale come Halsey, Pharrell Williams, Elton John e Billie Eilish.

A proposito del film

Durante le festività natalizie, arriva il nuovo capitolo del franchise di successo targato Illumination, dove Buster Moon e il suo cast stellare di artisti si preparano a lanciare il loro spettacolo teatrale più abbagliante di sempre… tutto nell’affascinante capitale mondiale dell’intrattenimento, Redshore City. C’è solo un intoppo: prima devono convincere la rockstar più solitaria del mondo, interpretata dall’icona della musica globale Bono, a unirsi a loro. Con più di 40 canzoni di successo classiche e contemporanee, performance elettrizzanti e abilità artistiche mozzafiato, Sing 2 è un emozionante promemoria dell’importanza di sognare in grande e del potere della musica di guarire.

Sing 2 presenta tutti i personaggi di cui il pubblico si è innamorato nel primo film (doppiato da Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll e Garth Jennings), oltre a personaggi aggiuntivi interpretati dalle superstar della musica Pharrell Williams e Halsey, gli attori Bobby Cannavale e Letitia Wright e i comici Eric André e Chelsea Peretti. Il film è scritto e diretto dall’acclamato regista Garth Jennings ed è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Janet Healy.