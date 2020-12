Polvere da Sparo di Gaudiano: significato del brano di Sanremo Giovani

Polvere da sparo di Gaudiano: ecco il significato del brano di uno dei dieci finalisti che si sfidano questa sera, 17 dicembre, per la finale di Sanremo Giovani.

Il cantautore è tra i dieci finalisti che proveranno ad aggiudicarsi un posto tra le Nuove Proposte della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Il cantautore pugliese porta dal vivo la sua canzone, l’intenso brano che gli ha permesso di distinguersi tra le oltre 900 canzoni pervenute alla Rai per questa edizione, superare le audizioni e conquistare pubblico e giuria nella puntata del 12 novembre di AmaSanremo.

Il brano è una canzone pop urgente e viscerale, dalle ritmiche incalzanti. Al centro, uno dei tabù della nostra società: il dolore per la perdita di una persona amata.

Polvere da sparo è la canzone che non avrei mai voluto scrivere. Il 28 marzo 2019 è venuto a mancare il mio papà. E questa canzone è il prodotto di tutte le riflessioni che ancora oggi mi accompagnano e mi aiutano nella medicazione quotidiana di questa ferita. Credevo di non essere allʼaltezza del dolore che provo, invece poi ho trovato le parole o forse loro hanno trovato me.