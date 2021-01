Selena Gomez: a marzo arriva il primo album in spagnolo Revelaciòn

Un nuovo EP e il primo in lingua spagnola sta per arrivare e porta la firma di Selena Gomez. Si intitolerà Revelaciòn ed è anticipato dai singolo De Una Vez e Baila Conmigo feat. Rauw Alejandro e Tainy disponibile dal 29 di gennaio. Per quanto riguarda invece l’EP bisognerà attendere fino al 12 marzo ma l’ex stellina Disney ha dichiarato che questo suo nuovo lavoro varrà l’attesa di quasi 10 anni.

Non sappiamo ancora da quanti brani sarà composto questa nuova fatica della cantante ma siamo sicuri che sarà accolto positivamente. Soprattutto dai Selenators che hanno atteso tantissimo che questo sogno di sentirla cantare in spagnolo diventasse realtà! Siamo sicuri che Sel ci darà più informazioni nelle prossime settimane. Intanto è già possibile pre salvare l’album oltre al pre-order sullo shop ufficiale della cantante.

Se il 2020 era stato ricco di progetti per Selena Gomez, anche il 2021 non è da meno. Dopo aver annunciato la seconda stagione di Selena + Chef, il suo reality culinario, e aver lanciato una capsule collection con la sua Rare Beauty è pronta anche a ributtarsi nell’industria musicale a un solo anno di distanza dall’uscita dell’album di successo Rare. A questo si aggiunge la sua attività cinematografica che ha ripreso negli ultimi mesi.