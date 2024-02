Sanremo 2024: testo e significato di Click boom! di Rose Villaine

Il significato e il testo di Click boom! di Rose Villaine sono in esclusiva su Tv Sorrisi e Canzoni.

La rapper, reduce dal successo di Fragole con Achille Lauro, torna a Sanremo dopo esserci stata due anni fa, da ospite di Rosa Chemical, durante la serata cover.

Pseudonimo di Rosa Luini, milanese classe 1989, Rose Villaine ha scritto la sua canzone sanremese la scorsa estate, insieme a Davide Petrella.

“Nel testo convivono le mie due anime: quella fragile e quella più ambiziosa. Onestamente non pensavo sarebbe arrivato a Sanremo” ammette la cantautrice, protagonista del rap show Nuova scena di Netflix, insieme a Geolier e a Fabri Fibra.

Testo Click boom! di Rose Villain

Non riesco più ad essere lucida

Il cuore parla e dice stupida

E ti rincorro per la strada

Anche se è vuota e buia

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Sai che dentro ho un mare nero che s’illumina?

Sei capace a trasformare il male in musica

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Perché sei la mia condanna

E la cura

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Giuro che se l’universo

Dovesse finire stanotte

Ti seguirei sull’Everest

Con tutte le ossa rotte

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Dove c’è elettricità

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Il significato della canzone

Il testo di Click boom! di Rose Villain evoca il rumore di un colpo di pistola e paragona l’amore ad un proiettile.

Il pezzo parte quasi come una ballata per scoppiare in un ritornello “onomatopeico” in cui il cuore fa “boom boom” e un’automobile che ricongiunge due amanti fa “vroom vroom”, rivela Sorrisi.

