Sanremo 2024: Il Volo canta un medley dei Queen con Stef Burns

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Il Volo canta un medley dei Queen con il chitarrista statunitense Stef Burns.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Il Volo con Stef Burns

Scritto da Edwin Roberts, Stefano Marletta e Michael Tenisci e prodotto da Federico Nardelli e Edwin Roberts, Capolavoro è un brano intenso e dal sound travolgente, una ballad pop contemporanea che celebra l’amore universale, catturando da subito l’attenzione di chiunque lo ascolti.

Al centro c’è l’incontro con una persona speciale, capace di stravolgere la propria vita, occupando quel vuoto che solo l’amore è in grado di colmare. L’amore cresce piano piano fino a quando ci rendiamo conto di esserne completamente avvolti, come cadesse dal cielo, trasformando la propria esistenza in un vero e proprio capolavoro.

Torniamo al Festival di Sanremo per festeggiare con il pubblico un traguardo importantissimo per noi: 15 anni di carriera, di amicizia e di passione per la musica. Lo facciamo portando sul palco dell’Ariston un brano pop emotivo che nasce da due anni di lavoro insieme ad un eccezionale team di autori e producer. Da questo scambio è nato “Capolavoro”, un brano che mette in luce quanto sia fondamentale lavorare su se stessi, ma anche l’importanza delle connessioni e dei sentimenti. La sua forza sta nel fatto che chiunque la ascolti, capisce immediatamente a chi dedicarla – Il Volo.

