Sanremo 2022: Matteo Romano canta Your song con Malika Ayane

Il video dell’esibizione della cover di Matteo Romano

“And you can tell everybody

This is your song

It may be quite simple, but now that it’s done”

L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/dHJZbBaaS0#MatteoRomano @malikayane #YourSong#Sanremo2022 pic.twitter.com/fjaGxonUmE

— Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022