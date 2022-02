Sanremo 2022: La Rappresentante di Lista canta Be my Baby

Il video dell’esibizione della cover di La Rappresentante di Lista

“So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby”

L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/vTVc51PULp@LRDLofficial @CosmoMarcojb @marghivic #Ginevra #BeMyBaby#Sanremo2022 pic.twitter.com/4b4VnI8YYV

— Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022