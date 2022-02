Sanremo 2022: annunciati i presentatori di Eurovision sul palco dell’Ariston

Sono stati ufficializzati i nomi dei tre presentatori che calcheranno il palco di Torino per l’Eurovision Song Contest 2022. A Sanremo 2022 sono arrivati Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini che rappresenteranno il nostro paese.

The Sound Of Beauty è il motto dell’Eurovision di quest’anno e siamo ad oggi a 100 giorni dall’inizio dello spettacolo che sarà finalmente ospitato in Italia. Un’ospitata garantita dalla vittoria dello scorso anno dei Maneskin.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del Festival di quest’anno che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Lo show a Torino

Nonostante alcuni ritardi nei preparativi complici il Covid e anche il bando per la città ospitante, alla fine Torino è stata quella a spuntarla. 41 saranno le nazioni che tra le due semifinali cercheranno di garantirsi un posto alla finale per tentare di vincere uno show, seguito ormai mondialmente. L’Eurovision si terrà come di consueto nel mese di maggio, quest’anno da martedì 10 fino a sabato 14 maggio con l’evento finale.

Siamo molto curiosi di vedere questo trio all’azione che porterà alto l’0nore dell’Italia con due cantanti di spesso come la Pausini e Mika, ormai adottato dal nostro paese, e uno dei conduttori più apprezzati come Cattelan.

Cosa ne pensate della scelta dei conduttori di Eurovision Song Contest annunciati a Sanremo 2022?