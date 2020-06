Simone Vandelli/Saimon in arte WaNDo (questa la sua identità su Youtube) è in questi giorni in vetta alla classifica Viral Chart di Spotify con il suo delizioso nuovo singolo, intitolato Un quadro di Monet.

Il pezzo, che in qualche modo ci ricorda le atmosfere artistiche già fonte di ispirazione per Emanuele Aloia è una ballad dolce e romantica accompagnata da un video ufficiale altrettanto puccioso.

Ecco come Simone Vandelli in arte Saimon ha spiegato il motivo che l’ha spinto a scrivere questa canzone, già diventata virale su TikTok:

Questa canzone è nata perchè sentivo molta mancanza dovuta all’emergenza di Covid-19, ed è stato un modo per distrarmi dalla lontananza che ci separa, non sono un cantante ma in questa canzone c’è il mio cuore, spero possiate apprezzare, e soprattutto spero che lei sia felice.

Qui sotto trovate audio e testo di Un quadro di Monet di Saimon!

Testo Saimon Un quadro di Monet



Ho fatto cose che di certo non rifarei,

ho preso pugni, testa alta, Cassius Claj.

Sei mai stata sulla Luna? Centomila, nessuna,

vorrei la prima fossi te.Hai le parole che non dici in fondo agli occhi,

la paura, cicatrici e scarabocchi.

Sulla pelle si attacca,

questo sole dell’alba,

il cielo è un fermo immagine

Non so cos’è,

parlo di te,

quanto siamo distanti.

Accanto a me,

col tuo Chanel,

rivivo tutti gli istanti.

Sai che , se dici che non hai niente

mi faccio tutta la strada,

canto una serenata,

scritta apposta per te.

Sai che, quando mi dici per sempre,

con l mio cuore scheggiato,

ogni pezzo alla radio

sembra parli di te.

Siamo un quadro di Monet

Un quadro di Monet..

Mi addormento accanto a te, ma in una foto

se ti penso l’orologio gira a vuoto,

una notte non basta,

sogni e case di carta,

io il Professore e tu Raquel.

Spegni tutto che se vuoi balliamo un lento,

ogni giorno è come il primo appuntamento.

Viaggio sopra a una freccia,

taglio in due questa pioggia.

Scappiamo vieni via con me.

Sai che , se dici che non hai niente

mi faccio tutta la strada,

canto una serenata,

scritta apposta per te.

Sai che, quando mi dici per sempre,

con il mio cuore scheggiato,

ogni pezzo alla radio

sembra parli di te.

(Rivivo tutti gli istanti)

Sai che , se dici che non hai niente

mi faccio tutta la strada,

canto una serenata,

scritta apposta per te.

Sai che, quando mi dici per sempre,

con il mio cuore scheggiato,

ogni pezzo alla radio

sembra parli di te.

L’amore è avere il mondo chiuso in una mano,

siamo due puntini visti da lontano,

soli in una stanza ti sussurro piano:

“Siamo un Quadro di Monet”.